Com a chegada do 5G a Brasília nesta quarta-feira (06), o Brasil dá um passo importante para permitir a conexão de celulares com a internet móvel de quinta geração. Por aqui, mais de 60 modelos são compatíveis com a tecnologia.

Em uma segunda etapa, a nova geração de internet móvel chegará a São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. A previsão é de que o 5G esteja disponível em todas as capitais brasileiras até 29 de setembro.

A expectativa inicial era de que a tecnologia chegasse a esses locais até 31 de julho, mas a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) estendeu o prazo para setembro devido a dificuldades logísticas para a importação de equipamentos. A agência disponibilizou uma relação de smartphones compatíveis com a tecnologia e homologados no Brasil.