Brasil Servidores da Agência Brasileira de Inteligência são presos por uso irregular de sistema para rastrear celulares

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2023

A Operação Última Milha foi realizada pela PF em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Distrito Federal Foto: PF/Divulgação A Operação Última Milha foi realizada pela PF em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Distrito Federal. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (20), a Operação Última Milha, que investiga o uso indevido de um sistema de geolocalização para rastrear celulares, sem autorização judicial, por servidores da Abin (Agência Brasileira de Inteligência). Dois servidores foram presos.

Os policiais federais cumpriram 25 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, além de medidas cautelares diversas da prisão, em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Distrito Federal. As medidas judiciais foram expedidas pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

De acordo com as investigações, o sistema de geolocalização utilizado pela Abin é um software intrusivo na infraestrutura crítica de telefonia brasileira. A rede de telefonia teria sido invadida reiteradas vezes, com a utilização do serviço adquirido com recursos públicos.

Além do uso indevido do sistema, apura-se a atuação de dois servidores da agência que, em razão da possibilidade de demissão em processo administrativo disciplinar, teriam utilizado o conhecimento sobre o uso indevido do sistema como meio de coerção indireta para evitar a demissão.

Os investigados podem responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.

