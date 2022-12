Porto Alegre Cem novos abrigos de ônibus já foram instalados em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2022

As novas estruturas contam com vidro, cobertura, bancos, tomadas USB e informações sobre as linhas de ônibus Foto: Alex Rocha/PMPA

Vinte e cinco novos abrigos de ônibus foram instalados em Porto Alegre, em novembro, pela concessionária Eletromidia, responsável pela instalação, gestão e manutenção das estruturas. No total, a cidade já conta com 100 novos abrigos, além de 50 painéis de LED, previstos no contrato com a prefeitura para a exploração publicitária.

Entre os abrigos já instalados, 50 têm painel fotovoltaico. As novas estruturas contam com vidro, cobertura, bancos, tomadas USB, piso podotátil, iluminação artificial por LED e informações sobre as linhas de ônibus.

“Esse contrato significa um grande salto de qualidade para o atendimento do transporte público, pois, aliado a outras medidas do programa Mais Transporte, nos possibilita oferecer maior conforto aos passageiros”, disse o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

“A instalação das novas estruturas, que até 2027 serão 1.507, não tem custo para o município. A forma de remuneração do contrato para o parceiro privado é a exploração publicitária, a qual se dá pelos painéis colocados próximo aos abrigos”, informou a prefeitura.

