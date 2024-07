Esporte Cena com drag queens na abertura da Olimpíada divide opiniões nas redes sociais

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A cena também provocou fúria entre a Igreja Católica e políticos de extrema-direita. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma cena chamou atenção nas redes sociais durante a Cerimônia de Abertura da Olimpíada de Paris, na sexta-feira (26). Em determinado momento da apresentação, algumas drag queens se reuniram no palco e internautas apontaram semelhança com a “Última Ceia”, pintura de Leonardo da Vinci.

A suposta semelhança da apresentação com a pintura de Jesus Cristo e seus apóstolos dividiu opiniões. Alguns citaram a diversidade e representatividade da situação, enquanto outros encararam a imagem como uma blasfêmia. A Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos ocorreu no Rio Sena.

Nas redes sociais, o assunto dividiu opiniões. Um internauta de nome Jurandir afirmou: “Tô rachando com essa histeria com o lance da santa ceia na abertura das olimpíadas. O fato é: em qualquer lugar que Jesus estiver para sua ceia haverá lugar para drags. Evoluam!!!”.

Já outro internauta considerou a representação um absurdo. “Absurdo isto de a Cerimônia de abertura das olimpíadas mostrar a santa ceia com drags queens? Falta de respeito total. Falam tanto em empatia com os outros, mas fazem total questão de usar um símbolo sagrado do cristianismo de forma deturpada”.

Quem também reprovou a cena foram representantes da direita do Brasil. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que a cena foi uma “zombaria da fé cristã”: “As Olimpíadas começaram com uma zombaria demoníaca da fé cristã”, postou em suas redes sociais.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também criticou a apresentação. “Vocês lembram o que ocorreu após a encenação do Diabo pisando em Jesus no Carnaval de 2019? Com Deus, não se brinca”.

A paródia do famoso afresco de Leonardo Da Vinci “A Última Ceia” com drag queens na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris também provocou fúria entre a Igreja Católica e políticos de extrema-direita, enquanto os seus apoiadores elogiaram a mensagem de tolerância.

A cerimônia sem precedentes no rio Sena, que atraiu milhões de espectadores em todo o mundo, incluiu um momento que celebrou a vibrante vida noturna da capital francesa e a reputação da cidade como um lugar de tolerância, prazer e subversividade.

A famosa cena bíblica de Jesus Cristo e seus doze apóstolos compartilhando uma última refeição antes da crucificação foi recriada, porém, com um grupo de drag queens, uma modelo transgênero e um cantor nu representado como o deus grego do vinho, Dionísio.

A Igreja Católica na França criticou. “Infelizmente, esta cerimônia apresentou cenas de escárnio e zombaria do Cristianismo, que deploramos profundamente”, afirmou a Conferência dos Bispos Franceses em comunicado.

Políticos de extrema-direita da França e de outros lugares expressaram seu descontentamento nas redes sociais. “Para todos os cristãos do mundo que estão assistindo à cerimônia #Paris2024 e se sentiram insultados por esta paródia drag queen da Última Ceia, saibam que não é a França que está falando, mas uma minoria de esquerda pronta para qualquer provocação”, escreveu a política de direita Marion Marechal em um post no X.

O italiano de direita Matteo Salvini acrescentou: “Abrir os Jogos Olímpicos insultando milhares de milhões de cristãos no mundo foi realmente um péssimo começo, queridos franceses”.

O bilionário Elon Musk, que cimentou a sua mudança em direção à política de direita ao apoiar Donald Trump neste mês, disse que isso era “extremamente desrespeitoso para com os cristãos”.

A França, embora orgulhosa da sua rica herança católica, também tem uma longa tradição de secularismo e anticlericalismo. A blasfêmia não é apenas legal, mas também considerada por muitos como um pilar essencial da liberdade de expressão numa sociedade democrática.

“Na França, as pessoas são livres para amar como quiserem, são livres para amar quem quiserem, são livres para acreditar ou não”, disse Thomas Jolly, o diretor artístico da cerimônia, aos repórteres no sábado, quando questionado sobre as críticas.

Alguns comentaristas disseram que a controvérsia era apenas mais um exemplo das guerras culturais do século 21, impulsionadas por um ciclo de notícias 24 horas por dia e pelas redes sociais.

“Parece que todo mundo se ofende”, disse David Aaronovitch, apresentador da BBC Radio 4 no X. “Leonardo é uma das imagens mais famosas do mundo ocidental e foi copiado, parodiado e alterado dezenas de milhares de vezes.”

Um dos protagonistas da reprodução, entretanto, não tinha remorso algum. “Não seria divertido se não houvesse polêmica. Não seria chato se todos concordassem neste planeta?”, disse Philippe Katerine, o homem azul nu na cena, à BFM TV um dia após a abertura.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/cena-com-drag-queens-na-abertura-da-olimpiada-divide-opinioes-nas-redes-sociais/

Cena com drag queens na abertura da Olimpíada divide opiniões nas redes sociais

2024-07-27