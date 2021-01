As escolas públicas de todo o Brasil perderam quase 650 mil matrículas entre 2019 e 2020, de acordo com os dados finais do Censo Escolar da Educação Básica 2020, divulgados na quinta-feira (31) pelo Ministério da Educação.

O levantamento reflete a situação anterior à pandemia de coronavírus e têm 11 de março como data de referência. Em 2020, houve 35.961.237 matrículas na educação básica pública, que vai da creche ao ensino médio, incluindo a educação de jovens e adultos. Em 2019, o Censo Escolar apontou 36.611.223 matrículas. A diferença é de 649.986 (1,7%).

As principais baixas e aumentos percentuais na educação básica pública, de acordo com o Censo Escolar 2020, são: queda de 30,4% nas matrículas do ensino fundamental integral dos anos finais (6º ao 9º ano); queda de 21,21% em matrículas no ensino fundamental integral dos anos iniciais (1º ao 5º ano); aumento de 21,51% nas matrículas no ensino médio integral; queda de 10,15% nas matrículas da educação de jovens e adultos (EJA) do ensino fundamental.