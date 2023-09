Mundo Centenas de agentes dos Estados Unidos perseguem brasileiro que fugiu da prisão

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

A polícia dos Estados Unidos está perseguindo o brasileiro Danilo Sousa Cavalcante. (Foto: Chester County Government)

A polícia dos Estados Unidos estava perseguindo o brasileiro Danilo Sousa Cavalcante – inclusive com helicópteros – nesse domingo (3) na cidade de Pocopson, no Estado da Pensilvânia.

Há uma força tarefa de centenas de agentes que busca pelo brasileiro que inclui agentes das seguintes organizações:

– Agentes da Swat;

– Delegados federais;

– Agentes de polícia estaduais e do condado de Chester.

Danilo fugiu na manhã da última quinta-feira (31). As circunstâncias da fuga estão sob investigação. Ele é condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada, Débora Evangelista Brandão, na cidade de Phoenixville, em abril de 2021. A vítima tinha 34 anos e foi morta a facadas.

As autoridades norte-americanas estão oferecendo uma recompensa de US$ 5 mil (quase R$ 25 mil) por informações que levem à captura do fugitivo.

Crimes no Brasil – O comunicado cita ainda que o fugitivo também responde por homicídio no Brasil. De acordo com a imprensa dos EUA, o Ministério Público do Condado de Chester classificou Danilo como “extremamente perigoso”.

Condenação – Débora Evangelista Brandão morava nos EUA com os dois filhos quando foi morta. As crianças presenciaram o crime.

Segundo as investigações, Danilo não aceitava o fim do relacionamento e, desde 2020, ameaçava Débora. Ele foi preso pela polícia americana no estado da Virgínia menos de duas horas depois do assassinato.

“Diversas vezes ela terminou com ele, e ele tentando voltar. Não sei por que ele esfaqueou ela. Foi muito brutal”, disse Sara Brandão, irmã de Débora, na época do crime.

Danilo foi condenado pelo crime no dia 16 de agosto. Segundo a imprensa norte-americana, ele deveria ser transferido para uma penitenciária estadual nas próximas semanas.

