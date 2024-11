Porto Alegre Centro de Medicamentos Especiais de Porto Alegre altera atendimento nesta terça e quarta

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2024

A alteração ocorre por causa de ajustes necessários com a renovação do contrato. Foto: Cristine Rochol /SMS/PMPA A alteração ocorre por causa de ajustes necessários com a renovação do contrato. (Foto: Cristine Rochol /SMS/PMPA) Foto: Cristine Rochol /SMS/PMPA

O Centro Logístico de Medicamentos Especiais (Celme), localizado na avenida da Azenha, 295, em Porto Alegre, irá interromper o atendimento duas horas mais cedo nesta terça-feira (26) e quarta-feira (27), com acesso do público das 8h às 15h. A alteração ocorre por causa de ajustes necessários com a renovação do contrato e a implementação de melhorias nos processos de atendimento.

