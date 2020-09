Acontece Centro de Oncologia do Hospital São Lucas recebe novo aparelho de radioterapia

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Nesta quinta-feira (24), será realizada uma live para apresentar o novo aparelho. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Centro de Oncologia do Hospital São Lucas da PUCRS (HSL-PUCRS) recebeu um novo aparelho que vai ajudar no tratamento oncológico através da radioterapia. O equipamento de última geração possui tecnologia que permite localizar e combater tumores com maior rapidez e precisão.

O aparelho fabricado nos Estados Unidos conta com um rápido sistema que realiza imagens de alta definição no próprio equipamento, no qual permite a visualização dos tumores e dos órgãos vizinhos à doença em poucos segundos. “Estes recursos tornam possível aliar segurança assistencial e conveniência para os pacientes”, afirma o médico radio-oncologista Fernando Obst, gestor da unidade.

A tecnologia da imagem é aliada na exatidão e acurácia dos tratamentos, bem como auxilia na adoção de protocolos cada vez mais encurtados de terapia. O diretor-geral do HSL, Leandro Firme, falou sobre a relevância do aparelho. “O novo equipamento é um importante acréscimo ao nosso parque tecnológico e fortalece o robusto ecossistema de saúde do Hospital São Lucas, que está em constante modernização. Sem dúvidas, irá nos ajudar muito a localizar e combater tumores com maior rapidez e precisão”, salienta.

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), o Rio Grande do Sul deverá ter 46.060 novos casos neste ano, totalizando 138,1 mil até 2022. Apenas em Porto Alegre, serão 6.440 novas ocorrências/ano, chegando a 19.320 ao fim do triênio.

Live celebra novo aparelho e 1º ano de Centro de Oncologia

O Grupo Oncoclínicas vai realizar uma live para apresentar o novo acelerador linear, nesta quinta-feira (24), às 19h. O evento virtual irá abordar os avanços da radioterapia no cenário oncológico. Além disso, também será comemorado o primeiro aniversário do Centro de Oncologia do Hospital São Lucas da PUCRS (HSL-PUCRS), que foi lançado em 2019, hoje gerenciado em parceria com o Grupo Oncoclínicas.

Participarão da cerimônia, o Diretor Nacional de Radioterapia do Grupo Oncoclínicas e Presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia, Dr. Arthur Accioly Rosa, o Diretor-Geral do HSL, Leandro Firme, o Diretor-Técnico do Hospital, Dr. Saulo Bornhorst, e o médico radio-oncologista Dr. Fernando Obst, gestor da Unidade de Radioterapia do complexo hospitalar.

Os interessados, podem acompanhar a live, clicando aqui.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece