Porto Alegre Trânsito tem bloqueios em duas áreas do Centro Histórico de Porto Alegre neste sábado

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os agentes da EPTC estarão no local para orientar o trânsito. Foto: Pedro Piegas/PMPA/Arquivo Bloqueios incluem a Travessa Araujo Ribeiro e imediações. (Foto: Arquivo/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA/Arquivo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Das 9h às 22h deste sábado (23), o trecho da rua Sete de Setembro tem bloqueio total entre a João Manoel e Bento Martins, no Centro Histórico de Porto Alegre. A medida também está prevista para o segmento da rua Duque de Caxias que vai da João Manoel até a General Auto, no período entre 9h às 16h.

Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estarão presentes em ambas as áreas para orientar condutores e pedestres. Mais informações são divulgadas no site prefeitura.poa.br.

No caso da Sete de Setembro, a logística é motivada pelo evento “Grafite Sinfônico”, que une música e intervenções artísticas. A iniciativa marca a reinauguração da Travessa Araújo Ribeiro, agora rebatizada “Travessa Passarinho”.

O segmento sob interrupção terá acesso restrito a quem reside ou trabalha no local. O mesmo vale para as confluências da ruas João Manoel com a Rua de Praia e com a avenida Siqueira Campos, bem como para o encontro da Sete de Setembro com a Caldas Júnior.

Duque de Caxias

Já no que se refere à Duque de Caxias, o motivo é o içamento de uma carga em frente ao edifício número 969, próximo ao Solar dos Câmara. Motoristas que precisam acessar o Centro Histórico pela região serão desviados pelas ruas João Manoel, Riachuelo, Bento Martins, Demétrio Ribeiro, Borges de Medeiros, Jerônimo Coelho, Vigário José Inácio, Riachuelo e General Câmara.

A linha de ônibus “C1.1” desviará pela Duque de Caxias através da Bento Martins, ingressando à esquerda na Demétrio Ribeiro e à direita na Borges de Medeiros, retomando em seguida o itinerário normal.

Já a linha “C3.1” seguirá pela rua Duque de Caxias e João Manoel, entrando à direita na rua dos Andradas até a Caldas Júnior, a partir de onde retorna ao trajeto habitual.

Avenida Beira-Rio

Para o domingo (24), a EPTC montou um esquema especial de trânsito para o “Poa Day Run”, que será realizado na área de lazer da avenida Beira-Rio e em trechos da Orla do Guaíba normalmente liberados ao trânsito nos finais de semana mas que precisarão ser bloqueados. As medidas serão implementadas a partir do final da madrugada.

A Beira-Rio será bloqueada após a avenida Ipiranga, no sentido Bairro-Centro. Veículos que circularem nessa direção pela via deverão desviar pela Ipiranga e ingressar na avenida Praia de Belas, próximo ao Shopping.

Na avenida Augusto de Carvalho, o acesso será limitado a veículos oriundos da Loureiro da Silva. O desvio para os demais será pela rua Antônio Klinger Filho e depois avenida Borges de Medeiros. Além disso, será adotada separação de pista para participantes da corrida e veículos entre o Viaduto Abdias do Nascimento (passando o estádio do Inter) e a Fundação Iberê Camargo (bairro Cristal). Condutores devem redobrar a atenção.

Moinhos de Vento

Outra alteração preparada para o domingo tem como foco o trecho da avenida Goethe no bairro Moinhos de Vento, devido à 26° Corrida Para Vencer o Diabetes. Serão impostos diversos bloqueios na via.

A partir das 23h deste sábado, a faixa exclusiva para ônibus entre as ruas Mostardeiro e Doutor Timóteo será interrompida no sentido Sul–Norte da Goethe. Às 7h de domingo, a Goethe estará totalmente bloqueada em ambos sentidos no segmento entre a rua 24 de Outubro e a Mostardeiro, medida que se estenderá da 24 de Outubro até a Felipe de Oliveira a partir das 9h30min.

No trecho entre a Protásio Alves e a Felipe de Oliveira, haverá uma faixa liberada para veículos oriundos da Protásio Alves trafegarem no sentido Norte–Centro. Condutores procedentes da Olavo Barreto Viana (próximo ao shopping Moinhos) e 24 de Outubro que desejam seguir rumo à Ipiranga terão que desviar pela Miguel Tostes, entrar na Vasco da Gama e seguir pelo bairro Bom Fim: Fernandes Vieira, Osvaldo Aranha e Protásio Alves até o Viaduto Mariante para então acessar a Silva Só.

Motoristas vindos pela avenida Mostardeiro em direção ao bairro devem acessar a rua Florêncio Ygartua, seguir pela Hilário Ribeiro, Padre Chagas, Olavo Barreto Viana e utilizar a faixa lateral da Goethe para acessar a Doutor Timóteo e depois a Poty Medeiros.

Veículos vindos do sentido Bairro-Centro da Protásio Alves que desejem acessar a Goethe, sentido Norte-Sul, devem seguir até a Felipe Camarão, entrar na Henrique Dias, pegar a Fernandes Vieira, acessar a Osvaldo Aranha e seguir pela Protásio Alves até o Viaduto Mariante e Silva Só.

Já os veículos oriundos do sentido Sul–Norte da Goethe que desejam seguir em direção ao Parcão deverão desviar pela Felipe de Oliveira, pegar a João Guimarães, seguir pela Protásio Alves, entrar na Ramiro Barcelos e acessar a Mostardeiro.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/centro-de-porto-alegre-tem-mudancas-no-transito-ao-longo-deste-sabado/

Trânsito tem bloqueios em duas áreas do Centro Histórico de Porto Alegre neste sábado

2024-11-22