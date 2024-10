Porto Alegre Centro de Referência de Assistência Social Farrapos retoma atendimento nesta terça-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

O serviço funciona das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, para moradores dos bairros Anchieta, Farrapos, Humaitá, Navegantes e São Geraldo Foto: Julio Ferreira/PMPA (Foto: Julio Ferreira/PMPA) Foto: Julio Ferreira/PMPA

O CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Farrapos (rua Maria Trindade, 115 – Vila Tecnológica), em Porto Alegre, retoma o atendimento no local nesta terça-feira (1º), após receber melhorias e novos equipamentos.

O serviço funciona das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, para moradores dos bairros Anchieta, Farrapos, Humaitá, Navegantes e São Geraldo. O atendimento do Cadastro Único, nesta semana, continua no posto avançado da prefeitura no Humaitá (Paróquia São Miguel Arcanjo – rua Dona Teodora, 1409, das 9h às 16h30).

Conforme a Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), o CRAS Ilhas recebe obras de recuperação e deve reabrir nas próximas semanas. Já os serviços do CRAS Norte – Sarandi são ofertados no posto avançado da prefeitura na AMVEP – Associação de Moradores Vila Elisabeth e Parque – avenida 21 de Abril, 792, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30; e o atendimento do CRAS Centro segue temporariamente na Travessa do Carmo, 50.

