Porto Alegre Centro Estadual de Treinamento Esportivo é reaberto ao público em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A pista de atletismo está liberada aos usuários e o retorno de outras atividades será gradual Foto: Ascom SEL A pista de atletismo está liberada aos usuários e o retorno de outras atividades será gradual. (Foto: Ascom SEL) Foto: Ascom SEL

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A SEL (Secretaria do Esporte e Lazer) reabriu o Cete (Centro Estadual de Treinamento Esportivo) nessa segunda-feira (8). Localizado no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, o complexo estava sendo utilizado, desde 3 de maio, como abrigo para atingidos pelas enchentes e também como ponto de recebimento e distribuição de doações.

Com a desativação do abrigo que era gerido pela Prefeitura de Porto Alegre, a SEL começou a preparar o retorno gradual das atividades tradicionais do espaço administrado pelo governo do Estado.

A pista atlética é o primeiro local liberado para os frequentadores, ao passo que a pista externa de caminhada segue sem acesso. Em breve, está prevista a retomada dos projetos sociais nos ginásios poliesportivo, de lutas e de ginástica, voltando a beneficiar mais de 800 jovens de escolas públicas.

Além de abrir o Cete para receber mais de 300 pessoas no período em que funcionou como abrigo a SEL, em parceria com entidades esportivas, apoiou os abrigados com atividades de recreação para centenas de crianças.

O complexo também se tornou um grande centro de recebimento e distribuição de doações, alcançando a marca de 400 toneladas de itens repassados a mais de 30 municípios, entre alimentos, roupas, cobertores, materiais de limpeza e produtos de higiene, por vias terrestre e aérea, com a ativação de um heliponto na pista atlética.

“Foram dois meses em que ajudar foi o nosso foco exclusivo. Nós nos dedicamos intensamente em apoiar os administradores do abrigo e, sobretudo, em liderar uma logística de doações que ajudou milhares de gaúchos necessitados”, explica o titular da SEL, Danrlei de Deus. “Agora, com a desativação do abrigo, entendemos que chegou o momento de voltarmos a contemplar o público do esporte que tanto gosta e prestigia o Cete. Além disso, temos oficinas esportivas e atletas de alto rendimento que treinam aqui e precisam retomar as atividades”, complementa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/centro-estadual-de-treinamento-esportivo-e-reaberto-para-comunidade-em-porto-alegre/

Centro Estadual de Treinamento Esportivo é reaberto ao público em Porto Alegre

2024-07-08