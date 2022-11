Rio Grande do Sul Centro Estadual de Vigilância em Saúde promove capacitação para uso de novas estratégias de combate à dengue

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Aedes aegypti é o transmissor da dengue Foto: Reprodução Aedes aegypti é o transmissor da dengue (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma nova estratégia de detecção e monitoramento de mosquitos Aedes aegypti, causador de dengue e outras doenças, será aplicada no território gaúcho ainda este ano.

Para capacitar os profissionais envolvidos no processo, o Cevs (Centro Estadual de Vigilância em Saúde) promoverá um treinamento entre os dias 7 e 11 de novembro, com teoria e prática, ministrado por especialistas do Ministério da Saúde e da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). Estarão presentes servidores do Cevs, Coordenadorias Regionais de Saúde e municípios.

A tecnologia

As ovitrampas (armadilhas para ovos) são armadilhas que monitoram a presença do inseto, com uso de levedo de cerveja para atrair a fêmea do mosquito. Elas serão utilizadas para mapear as áreas de maior risco e intensificar demais ações de prevenção nesses lugares.

De início, foram selecionados 23 municípios pilotos para fazerem parte do projeto, em locais selecionados pelas equipes da Secretaria Estadual da Saúde. Após implementação nesses locais, os demais municípios poderão aderir ao monitoramento, mediante condições técnicas e treinamento das equipes.

Treinamento

• 7 e 8 de novembro (segunda e terça-feira):

Aulas teóricas no auditório da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), em Porto Alegre

• 9 de novembro (quarta-feira):

Capacitação prática no município de Sapucaia do Sul, com instalação das armadilhas, diretamente nas residências selecionadas

• 10 de novembro (quinta-feira):

Atividades práticas no Cevs

• 11 de novembro (sexta-feira):

Reuniões de alinhamento e planejamento entre SES e Ministério da Saúde

Municípios

Bento Gonçalves

Campo Bom

Estância Velha

Farroupilha

Igrejinha

Jaboticaba

Lajeado

Lindolfo Collor

Montenegro

Nova Hartz

Nova Petrópolis

Nova Santa Rita

Parobé

Rondinha

Santo Ângelo

São Marcos

Sapiranga

Sapucaia do Sul

Três Coroas

Triunfo

Tucunduva

Vacaria

Venâncio Aires

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul