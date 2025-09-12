Porto Alegre Centro Histórico receberá a primeira Oktoberfest oficial de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Evento será realizado na rua Sete de Setembro, no dia 5 do mês que vem. (Foto: Freepik)

Tradicionais “bandinhas” alemãs, trajes típicos, gastronomia de qualidade e muito chope: é o que promete a prefeitura de Porto Alegre, ao anunciar para o dia 5 de outubro – domingo – a primeira Oktoberfest oficial da capital gaúcha. O local definido é o trecho da rua Sete de Setembro localizado atrás da Casa de Cultura Mario Quintana, no Centro Histórico, das 13h às 22h.

Com entrada gratuita, o evento tem expectativa de aproximadamente 20 mil participantes. Serão mais de 100 torneiras de chope, abastecidas por mais de 20 cervejarias – a maioria sediadas na própria cidade. Outro ponto-alto deve ser a praça de alimentação, instalada na rua dos Andradas e sob o comando de bares e restaurantes locais.

“A estreia oficial insere Porto Alegre no circuito das Oktoberfests do Rio Grande do Sul, entrando também para o calendário de eventos da cidade”, ressalta a administração municipal, copatrocinadora da festa junto com o governo do Estado e a empresa Salva Beer. Ja a lista de apoiadores inclui AGM e Rede Craft.

A organização, por sua vez, está a cargo dos escritórios criativos POA Centro e Quarto POA, com foco na tradição e diversidade cultural. A 1ª Oktoberfest de Porto Alegre também está inserida no âmbito do programa “Centro+”, da prefeitura.

“Quem dá vida ao espaço urbano são as pessoas”, ressalta o titular da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, Cezar Schirmer. “Por isso, estamos investindo cada vez mais em eventos que transformem o Centro Histórico e mostrem as mudanças pelas quais o território vem passando.”

Origens

A Oktoberfest é uma festa popular que remonta a mais de 200 anos atrás, na cidade de Munique, no Estado alemão da Baviera – onde é também conhecida como “Wiesn”. Foi criada pelo rei bávaro Luís I para celebrar o seu casamento, em 1810. O evento acabou difundido pelo mundo, por influência de imigrantes germânicos, contando com edições já consagradas no Brasil – é o caso do eventos anuais de Blumenau (SC) e Santa Cruz do Sul (RS).

Informações extraoficiais indicam, porém, que o primeiro festival no País teve como local Porto Alegre, em 8 de outubro de 1911, por iniciativa de Fernando Schlatter e um grupo de amigos, membros da Sociedade Die Haberer, em parceria com a Sociedade Ginástica Turner-Bund (posteriormente denominada Sogipa).

Hoje pode-se dizer que a edição mais imponente da “Feste de Outubro” no Brasil é a de Blumenau, realizada desde 1984. Atraindo turistas de dentro e fora do País é considerada a maior festa alemã das Américas e a segunda maior do mundo – fica atrás somente da “matriz”, de Munique. Chega a durar quase 20 dias. Em quatro décadas de realização, já recebeu mais de 25 milhões de visitantes.

(Marcello Campos)

Centro Histórico receberá a primeira Oktoberfest oficial de Porto Alegre

