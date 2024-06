Porto Alegre Retomada: dois terminais de ônibus no Centro e linhas do bairro Anchieta voltam a operar nesta quinta em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Nesta quarta-feira (5), retomaram a operação os terminais Parobé e Rui Barbosa, também no Centro. Foto: Gustavo Roth/PMPA Nesta quarta-feira (5), retomaram a operação os terminais Parobé e Rui Barbosa, também no Centro. (Foto: Gustavo Roth/PMPA) Foto: Gustavo Roth/PMPA

Com a retomada do transporte público em Porto Alegre após as enchentes que assolaram a cidade e o Rio Grande do Sul, voltam a operar nesta quinta-feira (6), os terminais da rua Uruguai e o da avenida Borges de Medeiros, próximo à estação Mercado do Trensurb, no Centro Histórico.

Também retornam as linhas de ônibus que atendem a região das avenidas das Indústrias e Severo Dullius, no bairro Anchieta. Nesta quarta-feira (5), retomaram a operação os terminais Parobé e Rui Barbosa, também no Centro.

“Ampliamos o atendimento a cada dia com novos terminais e áreas liberadas. E já estamos com 480 mil passageiros transportados, o que representa 80% da demanda para uma oferta de 11.700 viagens, mais de 90% do que havia em dias úteis antes da tragédia climática. Vamos continuar com o suporte do transporte nesta reconstrução mesmo com o comprometimento na regularidade da operação devido a alguns desvios e à presença dos veículos de ajuda humanitária nos corredores e faixas exclusivas de ônibus”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Todas as notificações sobre as linhas, rotas alteradas e a localização dos ônibus em tempo real, com GPS em 100% da frota, estão atualizadas no aplicativo Cittamobi, disponível para smartphones iOS e Android.

Linhas atendidas no Terminal Uruguai

178 – Praia de Belas (Via Leste)

188 – Assunção

244 – Santa Teresa

244.1 – Santa Teresa/Via Mariano de Matos

255 – Caldre Fião

272 – Moradas da Hípica

273 – Belém Novo/ Hípica

282 – Cruzeiro Do Sul

282.1 – Pereira Passos

346 – São José

Linhas no Terminal Borges de Medeiros, próximo à estação Mercado do Trensurb

343 – Campus / Ipiranga

353 – Ipiranga / PUC / Ufrgs

C1 – Circular Centro

C2 – Circular Praça XV

C3 – Circular Urca



Linhas no bairro Anchieta

B02 – Leopoldina/Aeroporto/Indústrias

B09 – Aeroporto/Indústrias/Iguatemi

