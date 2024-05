Rio Grande do Sul Cerca de 2 mil pessoas em 13 municípios gaúchos recebem valores do pix nesta semana

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Nesta fase, beneficiados são contatados para comparecerem em ponto de atendimento e retirarem cartão com R$ 2 mil creditados. (Foto: Nabor Goulart/Ascom Casa Civil)

Até esta sexta-feira (24), 2.071 vítimas das enchentes em 13 municípios gaúchos terão recebido R$ 2 mil oriundos de doações feitas via pix. A entrega dos cartões SOS Rio Grande do Sul começou no dia 17 de maio, em Arroio do Meio e Encantado, e seguiu na terça (21) em São Sebastião do Caí e Montenegro.

Nos próximos dias haverá entregas dos cartões pré-pagos para moradores em Venâncio Aires, Taquari, Bom Retiro do Sul, Sinimbu, Santa Cruz do Sul, Candelária, Rio Pardo, Lajeado e Estrela. Assim, em sete dias terão sido pagos R$ 4,142 milhões aos beneficiados da campanha.

Têm direito ao cartão residentes de municípios em estado de calamidade pública que morem em áreas atingidas por enchente, inscritos no CadÚnico e com renda familiar até três salários mínimos. A partir de cruzamento de dados feito pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), foram identificados os primeiros beneficiados. Eles estão sendo contatados para comparecerem em pontos de atendimento ou agências da Caixa para retirarem os cartões.

A campanha de doação do pix SOS Rio Grande do Sul foi idealizada pelo governo do Estado e é conduzida, também, por um grupo de entidades privadas. Todos estão reunidos no Comitê Gestor do fundo, que definiu os critérios para a distribuição dos valores e acompanha todo o processo.

Na terça-feira, em São Sebastião do Caí, Marcos Fernando de Souza já estava antes das 14h na agência da Caixa no município para receber os R$ 2 mil. “Fiquei muito feliz quando chegou a mensagem informando para vir ao banco retirar o cartão”, disse. Com a casa atingida por enchente, ele pretende comprar bens para a residência onde mora com a família.

Andreia Aparecida dos Santos também ficou sabendo por mensagem que está entre as beneficiadas da campanha. “Vou comprar um roupeiro, pois perdi móveis com a enchente”, contou.

Número de cartões por município:

Quinta (23/5)

Bom Retiro do Sul – 45 (local a definir)

Sinimbu – 54 (local: av. Gen. Flores da Cunha, 1.025)

Santa Cruz do Sul – 28 (local: rua Júlio de Castilhos, 189)

Candelária – 16 (local: av. Pereira Rego, 780)

Sexta (24/5)

Lajeado – 481 (local a definir)

Estrela – 569 (local a definir)

Rio Pardo – 146 (local a definir)

