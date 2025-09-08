Mundo Cerco a imigrantes: Suprema Corte dos Estados Unidos autoriza prender quem fala inglês com sotaque

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Na última quinta-feira (4), autoridades de imigração prenderam 475 trabalhadores em uma fábrica de baterias de automóveis da Hyundai, no estado da Geórgia. (Foto: Reprodução)

A Suprema Corte dos Estados Unidos liberou o governo do presidente Donald Trump a seguir fazendo detenções de imigrantes com base em sua raça ou idioma.

O tribunal atendeu a um pedido do Departamento de Justiça para suspender temporariamente a ordem emitida pela juíza distrital Maame Frimpong, de Los Angeles, do dia 11 de julho, que proibia agentes de parar ou deter pessoas sem “suspeita razoável” de que estejam no país ilegalmente – se falassem espanhol ou inglês com sotaque, por exemplo.

Em sua sentença, a juíza concluiu que as ações do governo Trump violavam a proteção da Quarta Emenda da Constituição dos EUA, contra buscas e apreensões injustificadas. A decisão se aplicava à jurisdição de seu tribunal, que abrange grande parte do sul da Califórnia.

Os três juízes liberais da Suprema Corte discordaram publicamente da decisão.

A ação que contesta as detenções com base em raça ou idioma foi movida, de forma coletiva, por um grupo de latinos pegos em batidas do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE), incluindo alguns cidadãos americanos.

Um dos demandantes, Jason Gavidia, alega que os agentes o agrediram após não acreditarem que ele era cidadão americano e exigirem saber o nome do hospital onde ele nasceu.

“Indivíduos de pele morena são abordados ou afastados por agentes federais não identificados, de repente e com uma demonstração de força, e obrigados a responder perguntas sobre quem são e de onde vêm”, afirma o processo.

No dia 1º de agosto, o 9º Tribunal de Apelações dos EUA, sediado em São Francisco, negou o pedido do governo para suspender a decisão da juíza de Los Angeles.

Em seus argumentos para recorrer da ordem, o Departamento de Justiça afirmou:

“Nem é preciso dizer que ninguém acha que falar espanhol ou trabalhar na construção civil sempre gera suspeita razoável”. No entanto, os agentes de imigração “têm o direito de se basear nesses fatores ao intensificar a aplicação das leis de imigração”.

Em sua mais recente solicitação à Suprema Corte, o governo Trump busca dar prosseguimento a políticas que tribunais inferiores impediram após questionarem sua legalidade. Com maioria conservadora, 6 contra 3, o tribunal apoiou Trump na maioria desses casos.

Detenções em fábrica na Georgia

Na última quinta-feira (4), autoridades de imigração prenderam 475 trabalhadores em uma fábrica de baterias de automóveis da Hyundai, no estado da Geórgia.

A notícia foi confirmada na sexta-feira (5) pelo governo Trump, que afirmou que muitos dos presos não estavam autorizados a trabalhar no país e tinham apenas vistos temporários para turismo e viagens de negócios.

Em coletiva de imprensa no Salão Oval, Donald Trump afirmou que os detidos eram “imigrantes ilegais” e disse que as autoridades americanas estavam “fazendo seu trabalho”.

Segundo um comunicado emitido pelo porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA, os agentes do ICE executaram mandados de busca autorizados pela Justiça, por práticas ilegais de emprego e outros supostos crimes federais. Também foi revelado que há uma investigação federal em andamento.

“Esta operação ressalta nosso comprometimento em proteger empregos para os georgianos, garantindo igualdade de condições para empresas que cumprem a lei, salvaguardando a integridade de nossa economia e protegendo os trabalhadores da exploração”, diz o documento.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem usando um colete com as letras HSI – sigla para Homeland Security Investigations – dizendo aos trabalhadores: “Temos um mandado de busca para todo o local. Precisamos que a construção cesse imediatamente. Precisamos que todo o trabalho no local termine agora mesmo”

O Departamento de Justiça dos EUA, em um comunicado, afirmou que várias pessoas tentaram fugir durante a operação. Algumas tiveram que ser resgatadas de um lago de esgoto no local.

Após a divulgação da operação, a porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson, disse que o governo americano seguirá aplicando as leis que exigem que trabalhadores estrangeiros tenham autorização adequada para estar nos Estados Unidos.

O Partido Democrata da Geórgia condenou a operação, classificando-a como parte de “táticas de intimidação politicamente motivadas, projetadas para aterrorizar pessoas que trabalham duro para sobreviver, impulsionam nossa economia e contribuem para as comunidades da Geórgia nas quais se estabeleceram”.

A ação, a maior de fiscalização em um único local na história do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS), é mais um capítulo da escalada do governo do presidente Donald Trump em sua repressão aos imigrantes.

As detenções interromperam as obras que estavam ocorrendo na fábrica, que é um dos maiores investimentos da montadora coreana nos EUA.

