Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos de Verão, a cerimônia de abertura não acontecerá em um estádio, sendo realizada no rio Sena. A expectativa de audiência do Comitê Olímpico Internacional (COI) é de 1,5 bilhão de telespectadores (televisão e online) e 600 mil pessoas no evento presencial.

O desfile dos atletas contará com barcos para cada delegação. O evento, na sexta-feira (26), partirá da ponte Austerlitz, ao lado do Jardin des Plantes, às 19h30min no horário local (14h30min em Brasília) e percorrerá as duas ilhas no centro da cidade (a Île Saint Louis e a Île de la Cité).

Os barcos serão equipados com câmeras para permitir que o público acompanhe os atletas de perto. A cerimônia terminará seu percurso de 6 km em frente ao Trocadéro, onde acontecerão os últimos shows.

Monumentos como a catedral de Notre-Dame, o Museu do Louvre, a Pont des Arts, Pont Neuf, Pont Alexandre III e o Museu d’Orsay poderão ser vistos no decorrer do percurso da abertura.

A cerimônia será aberta ao público, com entrada gratuita para a maioria dos espectadores. Os torcedores não precisarão de ingressos para acessar o cais superior, mas aqueles que desejarem entrar no cais inferior, da ponte Austerlitz à ponte Iéna, precisarão comprar ingressos. O evento contará com oitenta telões e alto-falantes.

A tocha olímpica

A tocha Olímpica foi acesa no dia 16 de abril. Depois de 11 dias na Grécia, o artefato viajou pelo Mediterrâneo a bordo do navio Belém em direção à França, onde chegou no dia 8 de maio, no porto de Marselha.

A tocha olímpica cruzará os canais de Seine-Saint-Denis e Paris, passando perto do Centro Aquático Olímpico. Ela continuará sua jornada passando pelo Stade de France, que sediará os eventos de atletismo, o Parc de la Villette e seguirá para o Sena, para a cerimônia de abertura.

Estrutura do evento

O governo francês iniciou as instalações para comportar o público durante a cerimônia de abertura no rio Sena no dia 17 de junho.

A partir de 18 de julho, será realizado o fechamento dos cais superior e inferior do Sena ao público, mantendo as rotas de acesso e passarelas para moradores locais, empresas e seus clientes, e serviços de emergência e segurança. Também serão mantidas quatro pontes que ligam uma margem à outra até 26 de julho, nas quais nenhuma instalação será instalada.

A reabertura parcial ao tráfego dos cais superiores será feita no dia 29 de julho, com o desmantelamento terminado em 4 de agosto. A transição dos Jogos Olímpicos para os Paralímpicos será realizada de 12 de agosto a 25 de agosto.

