Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

Comitiva liderada pelo governador Eduardo Leite (foto) participou do evento anual. (Foto: Mauricio Tonetto/Palacio Piratini)

Uma comitiva liderada pelo governador Eduardo Leite participou, nesta quinta-feira (9), da abertura oficial da colheita de oliva, evento que chegou à sua décima-primeira edição, em uma propriedade rural na cidade gaúcha de Encruzilhada do Sul (Vale do Rio Pardo). A cerimônia é realizada a cada ano em uma diferente região produtora no Estado, mediante revezamento.

Ao lado do titular da Secretario da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Giovani Feltes, o chefe do Executivo acompanhou os primeiros momentos da colheita no olival da Fazenda Biome Pampa. A plantação tem quase seis anos e já está em sua segunda safra.

Leite destacou o potencial econômico da olivicultura como algo que vai além do aspecto produtivo: “Além de tudo que o cultivo significa como produção agrícola, como impacto econômico, geração de emprego e divisas para o Rio Grande do Sul, há um aspecto adicional proporcionado pela paisagem, um cenário de plantações que ativa o potencial turístico das regiões produtoras de azeite”.

Ao concentrar 80% do total nacional, o Estado é o maior produtor de azeite de oliva no País. São mais de 6 mil hectares de área plantada, a maior parte na Metade Sul gaúcha, onde as condições climáticas e do solo favorecem o cultivo. Já a indústria do azeite gaúcho conta com 17 fábricas, responsáveis por mais de 70 rótulos – muitos dos quais premiados em nível internacional.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), a produção de azeite de oliva no Estado registrou recorde em 2022, com a industrialização de 448.580 litros do produto. Esse volume representa um aumento de 122% em relação ao ano anterior, quando foram produzidos 202 mil litros.

O secretário Feltes reiterou em seu discurso os elogios à qualidade e à expansão do azeite gaúcho: “A produção no Estado começou com 25 agricultores e 60 hectares. Hoje são mais de 6 mil hectares e o cenário vai se agigantando”.

Também participaram da abertura oficial da colheita outros secretários estaduais e autoridades. Dentre elas o prefeito de Encruzilhada do Sul, Benedito Paschoal, deputados estaduais e o presidente do Ibraoliva, Renato Fernandes.

Entrega de equipamentos

Na mesma cidade, o governador e a titular da Secretaria Estadual da Saúde (SES), Arita Bergmann, estiveram na cerimônia de entrega de equipamentos ao Hospital Santa Bárbara. A instituição já recebeu desde o ano passado um montante de R$ 350 mil com essa finalidade e também para reformas em sua estrutura.

Por meio do programa “Avançar”, foram investidos desta vez R$ 58,4 mil com recursos estaduais para compra dos equipamentos e mobiliário, foco do evento. A lista abrange seis tamboretes para banho, 13 poltronas para acompanhantes, 13 suportes de parede para soro e 13 suportes móveis, seis armários, 13 mesas de cabeceira, seis aparelhos de ar-condicionado, escadas de inox, bancadas para o posto de enfermagem e uma cadeira-de-rodas especial para pacientes obesos.

Fórum no Litoral Norte

Também nesta quinta-feira, Eduardo Leite e seu vice, Gabriel Souza, participaram do fórum “O Rio Grande Pujante”, promovido pela Rede Pampa de Comunicação na sede da Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida (Saba), no Litoral Norte. A iniciativa faz parte do projeto “RS Sustentável”, que há mais de uma década promove debates sobre todos os setores.

Na edição de 2023, os principais temas foram os desafios e perspectivas da economia gaúcha. Leite destacou temas como a busca de compensação pela redução de alíquotas de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), determinada pelo governo federal no fim do ano passado e que provocou queda abrupta de R$ 5 bilhões na arrecadação estadual.

Ao falar da economia do futuro, o governador abordou a transformação tecnológica, mudanças no mercado de trabalho e o desafio da qualificação da mão-de-obra: “O Estado precisa estar em sintonia cada vez maior com as exigências do mercado e a educação é o carro-chefe de nossa segunda gestão”.

Gabriel Souza reforçou a importância dos investimentos na área de ensino: “Os países e Estados que mais investiram na educação e na primeira infância conseguiram formar mão-de-obra de maior qualidade, capaz de fazer com que seu território gerasse alto desenvolvimento”, completou. O vice-governador coordena o Gabinete de Projetos Especiais (GPE), responsável por programas como “Jovem Aprendiz” e “Todo Jovem na Escola”.

Vice-presidente da Rede Pampa e idealizador do fórum, Paulo Sérgio Pinto falou sobre a abertura de espaços de diálogo para o progresso do Rio Grande do Sul: “Buscamos dar luz às novas possibilidades de negócio e crescimento futuro, principalmente em um período como o atual, de muitas mudanças a nível nacional e internacional”.

(Marcello Campos)

