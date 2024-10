Porto Alegre Cerimônia oficializa a reabertura do Aeroporto Salgado Filho, marcada para segunda-feira

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Evento contou com a presença de comitiva federal, parlamentares e representantes da prefeitura, governo gaúcho e concessionária Fraport. (Foto: Felipe Dalla Valle/Secom-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O desembarque de comitiva federal em um jato da Força Aérea Brasileira (FAB), seguido de cerimônia com autoridades e convidados, oficializou nessa sexta-feira (18) a reinauguração do Aeroporto Salgado Filho. Na próxima segunda (21), o terminal de Porto Alegre voltará a receber pousos e decolagens de voos comerciais, quase seis meses após seu fechamento devido a estragos das enchentes de maio.

Participaram do evento os ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Paulo Pimenta (Comunicação Social da Presidência da República), acompanhados de assessores e representantes de órgãos federais. Eles chegaram por volta das 10h, sendo recepcionados por parlamentares, representantes da prefeitura da Capital, governo gaúcho, Aeronáutica e empresa Fraport Brasil, concessionária do aeroporto desde 2017.

Na primeira fase de retomada, as chegadas e partidas serão realizadas inicialmente em pista reduzida e restrição para rotas nacionais envolvendo as cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF). As empresas aéreas Azul, Gol e Latam já estão vendendo as passagens.

Para novembro, é aguardada a retomada de voos para Curitiba (PR), além das cidades gaúchas de Pelotas (Região Sul), Santa Maria (Região Central), Santo Ângelo (Região Noroeste) e Uruguaiana (Fronteira-Oeste). Já os voos internacionais devem ser realizados a partir de 16 de dezembro.

Transição

A unidade era uma das mais movimentados do País, até sofrer danos severos pela inundação. Parte dos voos comerciais com origem ou destino a Porto Alegre passou então a ser absorvida pela Base Aérea de Canoas, a cerca de 10 quilômetros de distância. Em sintonia com exigências internacionais de segurança para a volta das operações, governo federal e Fraport montaram um plano de recuperação de infraestrutura.

Isso permitiu avanços graduais, como a retomada (em 15 de julho) dos serviços de check-in e check-out de passageiros, transportados por via terrestre entre os dois terminais. O aeródromo militar da cidade vizinha manterá esse papel complementar por mais alguns meses, até que não seja mais necessário para tal logística.

“Na medida em que houver demanda de Canoas, a gente mantém”, frisou nesta semana o ministro Silvio Costa Filho. “Depois será feito um processo de redução dos voos na Base Aérea. Vamos esperar até dezembro para então decidir pelo fim ou continuidade da transição.”

O fechamento do Salgado Filho demandou investimentos públicos e privados em aeroportos regionais. A concessionária pediu ao governo federal a revisão extraordinária do contrato de concessão, sob o argumento de que a interrupção das atividades e necessidade de reparar os estragos gerou impacto financeiro sem precedentes.

Em agosto, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) deu sinal-verde a liberação de quase R$ 426 milhões à empresa pelo Ministério de Portos e Aeroportos. No dia 27 de setembro, por meio de medida provisória, o Ministério de Portos e Aeroportos foi autorizado a repassar à Fraport a quantia, que será repassada à empresa em parcelas, à medida que for comprovada a necessidade de gastos – o valor total pode ser reajustado durante o processo.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/cerimonia-oficializa-a-reabertura-do-aeroporto-salgado-filho-marcada-para-segunda-feira/

Cerimônia oficializa a reabertura do Aeroporto Salgado Filho, marcada para segunda-feira

2024-10-18