Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2025

Anúncio formal ainda deve ser feito, mas 33 reféns e centenas de prisioneiros palestinos devem ser libertados na primeira fase Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Israel e Hamas chegaram a um acordo nesta quinta-feira (15) para libertação de reféns e cessar-fogo na Faixa de Gaza, segundo disse uma fonte. Segundo apuração da CNN, o acordo que estava sendo negociado deve ser implementado em três fases, a primeira das quais duraria 42 dias.

Na primeira fase, seriam libertados 33 reféns mantidos pelo Hamas e seus aliados desde 7 de outubro de 2023, incluindo mulheres, crianças, homens com mais de 50 anos e pessoas feridas.

Em troca, Israel libertaria “muitas centenas” de prisioneiros palestinos, de acordo com uma autoridade israelense, incluindo palestinos condenados por matar israelenses. Civis palestinos em Gaza poderão retornar livremente ao norte do território, pontuou um oficial israelense, destacando que haveria “arranjos de segurança” em vigor.

Ainda segundo as apurações sobre o que estava sendo negociado, os militares de Israel começariam a se retirar dos centros populacionais durante a primeira fase, mas permaneceriam ao longo da fronteira entre Gaza e o Egito, conhecida como Corredor Filadélfia, ainda segundo a fonte.

Israel também manteria uma “zona-tampão” dentro de Gaza ao longo de sua fronteira, cujo tamanho era um dos pontos de discordância nas conversas.

O acordo também aumentaria a quantidade de ajuda humanitária que entra no território palestino, de acordo com a Associated Press, que teve acesso a uma cópia do rascunho do acordo.

Espera-se que o acordo inclua a libertação de cinco soldados israelenses detidas pelo Hamas ainda na primeira fase do acordo, cada uma das quais seria “trocada” por 50 prisioneiros palestinos, incluindo 30 condenados que estão cumprindo penas perpétuas, ainda segundo a Associated Press.

Prisioneiros palestinos considerados responsáveis ​​por matar israelenses não seriam libertados para a Cisjordânia, mas sim para a Faixa de Gaza ou para o exterior após acordos com outros países.

Segunda fase de acordo seria destinada a acabar com a guerra

As negociações para chegar à segunda e terceira fases do acordo de cessar-fogo — que visa acabar com a guerra — começariam no 16º dia da implementação do acordo, de acordo com uma autoridade de Israel.

Não há garantia de que o cessar-fogo continue além da primeira fase do acordo. No entanto, a autoridade disse que Israel está ansioso para “trazer todos os nossos reféns de volta para casa” e entrará em negociações para que haja a segunda fase, o que pode levar à retirada total das forças israelenses de Gaza.

Israel não se compromete a acabar com a guerra no acordo, mas se comprometeu a se envolver em negociações para entrar na próxima fase do acordo — o que levaria à retirada total das tropas israelenses.

A Associated Press relatou que os mediadores deram ao Hamas garantias verbais de que pressionarão Israel a chegar a um entendimento para as próximas fases do acordo.

2025-01-15