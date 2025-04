Porto Alegre Cesta básica de Porto Alegre aumenta 2,85% e passa a custar R$ 791,64 em março

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Café, batata e tomate são os produtos responsáveis pela alta Foto: Walter Campanato/Agência Brasil Café, batata e tomate são os produtos responsáveis pela alta (Foto: Walter Campanato/Agência Brasil) Foto: Walter Campanato/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cesta básica de Porto Alegre registrou alta de 2,85% em março, passando a custar R$ 791,64, apontou pesquisa do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), divulgada nesta segunda-feira (07).

É o quarto maior valor entre as capitais, atrás de São Paulo (R$ 880,72), Rio de Janeiro (R$ 835,50) e Florianópolis (R$ 831,92). Dos 13 itens pesquisados, seis apresentaram aumento, com destaque para o tomate, batata e café, que com alta de 49,68%, 12,62% e 8,55%, respectivamente.

Com o resultado apresentado, a cesta acumula alta de 1,01% no primeiro trimestre do ano, com sete produtos mais caros: café (40,40%), tomate (27,17%), pão (2,21%), carne (2,16%), farinha de trigo (2,14%), leite (1,54%) e açúcar (0,87%). Em sentido oposto, seis itens ficaram mais baratos: batata (-42,33%), feijão (-8,86%), arroz (-6,70%), banana (-5,74%), manteiga (-1,01%) e óleo de soja (-0,20%).

No acumulado dos últimos 12 meses, a cesta registra variação de 1,83%. A pesquisa também divulgou o tempo de trabalho necessário para quem recebe um salário mínimo conseguir para adquirir a cesta básica: 114 horas e 44 minutos. Em fevereiro de 2025, o tempo de trabalho necessário foi de 111 horas e 34 minutos e em março do ano passado de 121 horas e 08 minutos.

A pesquisa também apontou, que considerando o salário mínimo líquido, após o desconto de 7,5% da Previdência Social, o mesmo trabalhador precisou comprometer em março de 2025, 56,38% da remuneração para adquirir os produtos da cesta básica, que é suficiente para alimentar um adulto durante um mês. Já em fevereiro de 2025, o percentual foi de 54,82% e em março de 2024 de 59,52%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/cesta-basica-de-porto-alegre-aumenta-285-e-passa-a-custar-r-79164-em-marco/

Cesta básica de Porto Alegre aumenta 2,85% e passa a custar R$ 791,64 em março

2025-04-07