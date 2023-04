Política Após reunião no Itamaraty, chanceler russo diz que Brasil e Rússia têm visões “similares”

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











"Estamos agradecendo pela contribuição em busca da solução desse conflito, desse problema.", disse Sergei Lavrov Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil "Estamos agradecendo pela contribuição em busca da solução desse conflito, desse problema.", disse Sergei Lavrov. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após reunião no Palácio do Itamaraty nesta segunda-feira (17), o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov, disse que seu país e o Brasil têm visões similares sobre questões globais. Lavrov se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

“Falamos sobre várias questões relevantes da agenda internacional e regional, ressaltando que as abordagens de Brasil e Rússia de questões atualmente acontecendo no mundo são similares”, disse Lavrov. Após a reunião, o ministro Mauro Vieira criticou sanções unilaterais aplicadas contra a Rússia e defendeu a intensificação das negociações pela resolução do conflito, com a participação de países amigos.

“Reforcei a disposição brasileira para contribuir para a solução pacífica para o conflito, recordando as manifestações do presidente Lula no sentido de buscar facilitar a formação de um grupo de países amigos para mediar as negociações entre Rússia e Ucrânia. Reiterei nossa posição em favor de um cessar-fogo negociado, com respeito aos direitos humanitários e uma solução negociada com vistas à paz duradoura”, disse Vieira.

Sanções unilaterais

“Reiterei a posição brasileira sobre a aplicação de sanções unilaterais. Tais medidas, além de não contarem com a aprovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, têm impacto negativo sobre economias em todo mundo, em especial os países em desenvolvimento”, continuou o chanceler.

Já o ministro russo Sergei Lavrov agradeceu pela contribuição do Brasil na busca por uma solução do conflito.

“Estamos agradecendo pela contribuição em busca da solução desse conflito, desse problema. Estamos levando em consideração e precisamos resolver de forma duradoura. Isto é muito importante vai ser levado em consideração a relação bilateral”, afirmou.

Declarações de Lula

O presidente Lula tem defendido um acordo de paz entre os dois países. Em março, Lula conversou por videoconferência com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e defendeu a criação de um “clube da paz”, formado por países que poderiam mediar o fim do conflito.

Declarações recentes de Lula sobre o assunto, no entanto, geraram reação do governo dos Estados Unidos.

No último fim de semana, por exemplo, Lula disse que os Estados Unidos e países da Europa têm adotado medidas que, na avaliação do presidente, acabam prolongando a guerra.

A aproximação de Lula à China e à Rússia também tem gerado insatisfação nos norte-americanos. O petista voltou neste domingo (16) de viagem ao país asiático, onde se encontrou com o presidente Xi Jinping. Nesta segunda, Lula também se encontrará com ministro das Relações Exteriores russo.

Na opinião de diplomatas americanos, Lula se esqueceu do apoio dos EUA à democracia no Brasil e à própria eleição do petista na disputa com Jair Bolsonaro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/chanceler-russo-brasil-russia-visoes-similares/

Após reunião no Itamaraty, chanceler russo diz que Brasil e Rússia têm visões “similares”

2023-04-17