Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2022

O então príncipe Charles se tornou imediatamente rei após a morte da mãe. Foto: Reprodução O então príncipe Charles se tornou imediatamente rei após a morte da mãe. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O rei Charles III foi proclamado rei em cerimônias públicas oficiais realizadas na Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte neste domingo (11). As proclamações públicas são cerimônias tradicionais que anunciam a ascensão do novo monarca.

As cerimônias aconteceram nas cidades de Edimburgo, na Escócia, Belfast, na Irlanda do Norte e Cardiff, no País de Gales, às 8h, no horário de Brasília.

Em reconhecimento ao novo monarca, as bandeiras estão hasteadas a pleno mastro desde o momento da proclamação principal no Palácio de St James, noe sábado (10), e ficaram até uma hora após as proclamações na Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales.

Às 9h deste domingo, as bandeiras retornaram a meio mastro em luto pela morte da rainha Elizabeth II.

O então príncipe Charles se tornou imediatamente rei após a morte da mãe, a rainha Elizabeth II, nesta quinta-feira (8). Entretanto, a proclamação oficial da ascensão aconteceu no início da manhã deste sábado (10) em uma cerimônia do Conselho de Adesão no Palácio de St. James, em Londres.

