Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2022

O futuro ministro da Casa Civil Rui Costa afirmou que o número ainda não está fechado. (Foto: Raul Golinelli/GOVBA)

O futuro ministro da Casa Civil Rui Costa afirmou que o próximo governo deve ter em torno de 35 ministérios. O número, segundo ele, ainda não está fechado. No início da transição se discutia a possibilidade de 31 a 32 ministérios, mesmo número de grupos técnicos temáticos.

“Deve ficar em torno disso. Está fechando, eu disse no gerúndio. Estamos finalizando”, afirmou Costa ao chegar à casa do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, em Brasília, na tarde desta segunda-feira (12).

Na mansão de Kakay foi feita uma confraternização logo após a solenidade de diplomação do presidente eleito no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Costa afirmou que está auxiliando na montagem final dos ministérios. O governador da Bahia se reuniu no domingo com Lula para tratar da montagem de ministérios.

“O que se busca é eficiência. O que precisamos estar buscando é que as entregas sejam efetivadas, então, uma ação do ministério busca foco e eficiência nas entregas. E, evidentemente, queremos atender aos diversos segmentos. A ideia de voltar Indústria e Comércio é porque é preciso pensar a industrialização do país. Pensar o desenvolvimento do país. E isso ficou abandonado quando se fez o grande ministério da Economia.”

Segundo Costa, está em discussão a divisão do Ministério do Planejamento em orçamento e gestão da máquina pública. De acordo com o governador, hoje a tendência é que haja essa separação:

“A ideia é voltar um planejamento. As grandes nações do mundo se desenvolvem porque planejam. Primeiro você planeja, para depois executar o planejamento nas mais diversas áreas.”

De acordo com o futuro ministro, todos os bancos, inclusive os bancos regionais, ficarão na estrutura do Ministério da Fazenda. Apenas o BNDES ficará no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic). As informações são do jornal O Globo.

