Política Chefe da Polícia Federal foi demitido pelo telefone e avalia se aceita novo cargo

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2022

Maiurino (E) ainda não decidiu se aceitará o novo posto oferecido por Anderson Torres, na Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Foto: Alesp

O ministro da Justiça, Anderson Torres, demitiu o chefe da PF (Polícia Federal), Paulo Maiurino, pelo telefone, segundo interlocutores próximo ao agora ex-diretor.

A conversa, segundo as fontes, ocorreu no início da tarde de sexta-feira (25). Antes, porém, Torres mandou seu chefe de gabinete para informar pessoalmente da decisão.

Maiurino estava em São Paulo realizando exames médicos, pois vinha apresentando pressão alta. Ele recebeu o assessor de Torres por volta das 12h para uma conversa na qual lhe foi informado que seria demitido.

Foi durante o encontro que recebeu a ligação do ministro, que o demitiu.

Segundo relatos, a conversa durou cerca de 10 minutos e o ministro lhe informou que tentou segurá-lo no cargo, mas que não houve como mantê-lo. Frisou, porém, que a decisão não tinha relação com o presidente Jair Bolsonaro.

Maiurino ainda não decidiu se aceitará o novo posto oferecido por Anderson Torres, na Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. A tendência é de que aceite. Nas horas que se seguiram a demissão, avaliou quais seriam possíveis motivos.

Um dos fatores aventados foi sua relação com ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele foi chefe da segurança da Corte de outubro de 2019 a setembro de 2020.

Mas no final da tarde, ele recebeu a informação por um interlocutor de que sua liderança na articulação pelo reajuste salarial de policiais federais fez com que virasse alvo da equipe econômica e de integrantes de outras áreas do governo, uma vez que a mobilização acabou por colocar o presidente Jair Bolsonaro em rota de colisão com o funcionalismo público.

