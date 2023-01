Rio Grande do Sul Chefe do Judiciário gaúcho toma posse no Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Desembargadores Carlos França (TJ-GO), Iris Helena (TJ-RS) e José Laurindo Netto (TJ-PR) durante a solenidade de posse no Consepre Foto: José Luiz Leal Vieira/TJ-RS Desembargadores Carlos França (TJ-GO), Iris Helena (TJ-RS) e José Laurindo Netto (TJ-PR) durante a solenidade de posse no Consepre. (Foto: José Luiz Leal Vieira/TJ-RS) Foto: José Luiz Leal Vieira/TJ-RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A presidente do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, foi empossada como vice-presidente Cultural do Consepre (Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil), durante cerimônia realizada na noite de quinta-feira (19), no “Simpósio Novos Desafios do Poder Judiciário: A experiência Brasil-Itália”, em Foz do Iguaçu (PR).

“Estou muito honrada pela posse na Comissão Administrativa do Consepre e gostaria de dividir esta alegria com os colegas magistrados e servidores do nosso Judiciário gaúcho, que é uma das referências no cenário nacional. O Conselho defende o constante fortalecimento e a defesa dos princípios e prerrogativas da Justiça, promovendo o importante intercâmbio de projetos entre os Tribunais de Justiça no Brasil, sempre em prol da sociedade”, declarou a magistrada.

A eleição de Iris para a Comissão Administrativa da entidade aconteceu no fim de novembro do ano passado, durante uma reunião ocorrida em Bonito (MS).

Também foram empossados os desembargadores Carlos Alberto França (TJ-GO), como presidente do Consepre; Marcos Alaor Diniz Grangeia (TJ-RO) na vice-presidência; Paulo Sérgio Velten Pereira (TJ-MA), como vice-presidente de Relacionamento Institucional; e José Arthur de Carvalho Pereira Filho (TJM-G), na função de vice-presidente de Inovação e Tecnologia.

O Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil tem como objetivo consolidar uma linha de entendimento nacional em termos de reestruturação da representatividade institucional dos presidentes dos Tribunais de Justiça de todo o País.

A instituição também visa defender os princípios, prerrogativas, políticas e funções institucionais do Judiciário, especialmente no âmbito estadual, e a integração dos tribunais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul