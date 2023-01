Política Comandantes das Forças Armadas concordam com punições a militares sobre atos em Brasília, diz ministro da Defesa

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2023

Lula se reuniu com chefes das Forças Armadas nesta sexta (20), em Brasília. Foto: Ricardo Stuckert/Presidência Lula se reuniu com chefes das Forças Armadas nesta sexta (20), em Brasília. (Foto: Ricardo Stuckert/Presidência) Foto: Ricardo Stuckert/Presidência

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou nesta sexta-feira (20) que, no entendimento dele, não houve envolvimento direto das Forças Armadas nos atos do dia 8 de janeiro em Brasília. Ele disse também que os comandantes das Forças Armadas concordam com punições a militares que tenham participado dos atos.

Múcio deu as declarações depois de participar de reunião com os chefes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto.

“Eu entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas. Agora, se algum elemento individualmente teve sua participação, ele vai responder como cidadão”, disse o ministro da Defesa.

Na última quarta-feira (18), Lula defendeu punições a militares que tenham envolvimento com os ataques em Brasília. Múcio foi questionado sobre a declaração e disse que o Ministério da Defesa “acolhe” o posicionamento do presidente.

“Os militares estão cientes e concordam que nós vamos tomar as providências. Evidentemente que, no calor da emoção, nós precisamos ter cuidado para que essas acusações sejam justas, para que as penas sejam justas. Mas tudo será providenciado em seu tempo”, acrescentou.

Múcio afirmou ainda que os militares estão “atrás ou aguardando” as comprovações de eventuais violações de regras da carreira militar para a tomada de providências.

Na avaliação do ministro, outros ataques como os do dia 8 de janeiro não vão mais acontecer. “Não tenho a menor dúvida que outro [ataque] daquele não vai acontecer, até porque as Forças Armadas vão se antecipar”, disse.

Atos “não foram discutidos”

Segundo José Múcio Monteiro, os atos não foram discutidos na reunião de Lula com os comandantes. Ele declarou que o tema está sendo analisado pela justiça.

Questionado se havia uma tensão provocada pelos manifestantes, que levaram o ministro a pedir para antecipar a reunião de Lula com os comandantes, Múcio disse que desejava “virar a página”.

“Vem cá, nós não tivemos um problema? Precisávamos ter uma conversa que não tratasse disso. Eu queria era virar a página”, disse.

Investimentos

Além de Lula, Múcio e os militares, participaram do encontro o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, e outros cinco empresários.

O grupo, segundo o ministro da Defesa, discutiu “investimentos da indústria de defesa do Brasil”.

“Se os senhores me perguntarem, como me perguntou, se nós tratamos sobre o dia 8 [de janeiro], nós não tratamos. Isso está com a Justiça. Nós tratamos da capacidade de geração de emprego que o Brasil tem na indústria de defesa. E teve a presença do presidente da Fiesp, Josué, e de outros cinco empresários todos propondo soluções para que nós coloquemos recursos na indústria de defesa brasileira”, afirmou.

O vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também estavam presentes na audiência.

