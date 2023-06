Rio Grande do Sul Chega a 13 o número de mortes no RS por causa do ciclone extratropical

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2023

Equipe do Corpo de Bombeiros faz buscas por desaparecidos em Caraá, um dos municípios mais atingidos. (Foto: Divulgação)

O número de mortes causadas pela passagem do ciclone extratropical chegou a 13 no Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil gaúcha, até as 22h desse domingo (18), três pessoas continuavam desaparecidas, todas do município de Caraá, um dos mais afetados. Um total de 4.913 pessoas ainda estavam desabrigadas e outras 797, desalojadas.

Entre as vítimas, um homem de 27 anos, em São Leopoldo, teve a morte causada por um choque elétrico; um outro homem de 23 anos, na mesma cidade, teve o carro arrastado e não sobreviveu. Em Novo Hamburgo, um homem de 60 anos morreu afogado. Em Bom Princípio, um senhor de 73 anos foi a óbito após seu carro submergir no rio Caí.

Em Maquiné, um homem de 69 anos morreu soterrado. Em Gravataí, um homem de 29 anos perdeu a vida após a queda de um telhado em uma área alagada. Em Esteio, uma mulher de 55 anos morreu afogada. Em Maquiné, duas mulheres, de 92 e 57 anos, foram a óbito após um deslizamento de terra.

Em Caraá, uma mulher de 73 anos morreu após um deslizamento de terra. Em São Sebastião do Caí, um bebê de 4 meses perdeu a vida após um engasgamento; a família não conseguiu acessar os serviços de saúde com o isolamento por conta dos alagamentos. Em Caraá, um homem de 76 anos e um adolescente de 14 anos morreram arrastados pelas águas.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou que vai viajar a Brasília (DF) nesta semana para angariar apoio aos municípios gaúchos atingidos pela passagem do ciclone extratropical. “Irei a Brasília nesta semana para intensificar as articulações por apoio aos municípios junto ao governo federal”, afirmou o governador em suas redes sociais.

Já o vice-governador Gabriel Souza coordenará, nesta segunda-feira (19), às 9h, uma reunião com os prefeitos de 11 municípios do Litoral Norte atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias. O encontro terá a presença de órgãos de Defesa Civil do Estado e da União e ocorrerá no auditório do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral, em Osório.

O vice-governador dedicou esse domingo a visitar municípios atingidos pelas enchentes. Acompanhado do secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, o roteiro iniciou-se em Três Cachoeiras. Após, ambos seguiram para Montenegro e Esteio, conferindo locais onde as prefeituras estão recebendo os desabrigados e oferecendo assistência às famílias vítimas da tragédia.

Previsão do tempo

Segundo boletim da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, esta segunda-feira (19) “inicia com temperaturas mínimas ainda baixas e com chance de geada nas regiões da Campanha, Sul, Norte e Serra. Ao longo do dia, o tempo se mantém firme sobre o estado e as máximas sobem pouco. Já a partir da noite, a chuva fraca e isolada deve retornar em áreas da fronteira com o Uruguai e Oeste gaúcho, devido à influência de uma área de baixa pressão. Na madrugada e manhã da terça-feira (20), o tempo ainda fica instável em pontos da metade Sul, mas gradualmente a partir da tarde, volta a ficar firme em todo o território gaúcho. A tendência é as chuvas e as instabilidades se intensifiquem no decorrer da quarta-feira (21), por conta da formação de uma frente fria”.

Ainda de acordo com o boletim, as bacias dos rios Sinos, Gravataí e Guaíba seguiam em níveis de atenção neste domingo. “As bacias Caí e Taquari-Antas, apresentam níveis em declínio, e tendem a voltar à normalidade nos próximos dias. Os rios Sinos, Gravataí e Guaíba seguem apresentando níveis em lenta elevação.”

Já segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), nesta segunda-feira, entre as 4h e as 8h, “as condições meteorológicas estarão favoráveis á formação de geadas na Campanha, Serra do Sudeste, Encosta do Sudeste, Encosta Superior do Nordeste e parte do Planalto Médio do Rio Grande do Sul, e no Planalto Sul, Meio Oeste, e Planalto Norte de Santa Catarina, e parte do Sul do Paraná”.

