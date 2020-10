Rio Grande do Sul Chega a 5.388 o número de mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

Nesta segunda foram confirmados 1.096 novos casos de covid-19 no Estado. (Foto: Reprodução)

O mais recente levantamento epidemiológico do Rio Grande do Sul ampliou para 224.020 a quantidade de testes positivos de coronavírus desde o mês de março no Estado, com um total de 5.388 óbitos. De acordo com a estatística atualizada pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) nesta segunda-feira (19), foram 1.096 novos casos e mais 41 mortes por covid.

Ainda no que se refere aos desfechos fatais de coronavírus no Rio Grande do Sul, o levantamento informa que as vítimas acrescentadas à estatística tinham idades entre 33 e 89 anos. Ainda que 41 casos não proporcionem uma amostragem suficiente do ponto-de-vista estatístico, reitera-se a ideia do predomínio de pacientes idosos como os mais vulneráveis à infecção pelo vírus.

As perdas humanas para o coronavírus informadas pela SES, conforme apresentado a seguir, são acompanhadas de um perfil básico de cada paciente, incluindo não só a idade mas também a cidade de residência (por ordem alfabética) e o gênero (feminino ou masculino). Confira a seguir:

– Água Santa (homem, 78 anos);

– Alecrim (homem, 53 anos);

– Alegrete (homem, 56 anos);

– Alvorada (homem, 57 anos);

– Alvorada (mulher, 76 anos);

– Camaquã (homem, 71 anos);

– Campo Bom (homem, 55 anos);

– Caxias do Sul (homem, 45 anos);

– Cruz Alta (homem, 67 anos);

– Encruzilhada do Sul (mulher, 84 anos);

– Estrela (mulher, 56 anos);

– Faxinal do Soturno (homem, 83 anos);

– Ijuí (mulher, 64 anos);

– Ijuí (mulher, 79 anos);

– Lajeado (mulher, 73 anos);

– Nova Hartz (mulher, 33 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 57 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 85 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 59 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 67 anos);

– Parobé (mulher, 85 anos);

– Passo Fundo (homem, 46 anos);

– Pelotas (mulher, 74 anos);

– Pelotas (homem, 67 anos);

– Porto Alegre (mulher, 77 anos);

– Porto Alegre (homem, 62 anos);

– Porto Alegre (homem, 75 anos);

– Porto Alegre (homem, 89 anos);

– Porto Alegre (homem, 73 anos);

– Porto Alegre (homem, 85 anos);

– Sagrada Família (mulher, 61 anos);

– São Borja (homem, 69 anos);

– São Leopoldo (homem, 73 anos);

– São Sebastião do Caí (homem, 84 anos);

– São Sepé (mulher, 75 anos);

– São Sepé (homem, 74 anos);

– Sapiranga (homem, 81 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 70 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 67 anos);

– Viamão (mulher, 66 anos);

– Viamão (mulher, 81 anos).

De todas as 497 cidades do Rio Grande do Sul, apenas uma continua sem qualquer registro de contágio até agora. Trata-se Cerro Branco (Região Central), distante cerca de 200 quilômetros de Porto Alegre. Emancipado de Cachoeira do Sul em 1988, o município abriga atualmente menos de 5 mil habitantes.

Verão

As ações do governo do Rio Grande do Sul durante a edição 2020-2021 da operação “RS Verão Total” terão como prioridade a prevenção ao contágio por coronavírus, por meio de protocolos sanitários específicos para as atividades nos municípios dos litorais Norte, Sul e Costa Doce. A mobilização, realizada todos os anos, será realizada entre 19 de dezembro e 28 de fevereiro.

De acordo com vice-governador e titular da SSP (Secretaria da Segurança Pública), Ranolfo Vieira Júnior, é fundamental a integração entre as diversas áreas do Executivo para garantir segurança e suporte à população que tradicionalmente se desloca ao litoral no veraneio, mas sem esquecer os cuidados e precauções fundamentais em razão da pandemia, que ainda se faz presente.

