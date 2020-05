Rio Grande do Sul Chega a 62 o número de mortos pelo coronavírus no Rio Grande do Sul. Os casos confirmados já passam de 1.600

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

Os quatro óbitos confirmados nesta sexta, são de idosos. Foto: Divulgação Os quatro óbitos confirmados nesta sexta, são de idosos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul confirmou, nesta sexta-feira (01), quatro novos óbitos causados pelo coronavírus no Estado. O número total de mortes passou para 62. Os casos da Covid-19 diagnosticados no território gaúcho já chegam a 1.619, distribuídos em 143 municípios.

Os últimos óbitos registrados aconteceram nos municípios de Canoas (mulher, 68 anos), Rio Grande (mulher, 66) e Passo Fundo (duas mulheres, uma de 81 anos e outra de 88).

A taxa de letalidade no RS é de 3,6%.

Foram contabilizados 91 novos casos nos municípios de Alvorada (1), Arroio do Meio (1), Bento Gonçalves (40), Bom Retiro do Sul (1), Carazinho (1), Carlos Barbosa, (5), Caxias do Sul (3), Eldorado do Sul (1), Estância Velha (1), Esteio (4), Estrela (2), Garibaldi (4), Marau (6), Não-Me-Toque (1), Passo Fundo (2), Porto Alegre (4), Rio Grande, (1), Roca Sales (1), Saldanha Marinho (1), Serafina Corrêa (2), Soledade (2), Teutônia (1), Três Palmeiras (2), Tunas (1), Viamão (2).

Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado.

Novas regras de isolamento

A Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios (SAAM) aguarda até este sábado (2), parecer e sugestões de municípios gaúchos sobre as novas regras de isolamento social controlado no combate ao novo coronavírus.

O estudo com o mapa da regionalização e os protocolos de restrição com diferentes níveis sinalizados por meio de bandeiras foi apresentado pela SAAM no Gabinete de Crise do governo do Estado, em reunião com Conselho Estadual da Covid-19 e com a Federação das Associações de Municípios (Famurs). “Na elaboração, foram levados em conta 12 setores da economia divididos em 50 atividades”, explica o secretário Agostinho Meirelles.

Todos os municípios foram comunicados pela SAAM por meio da Famurs. Para acelerar o processo de análise e sugestões, um arquivo digital em formato de planilha/questionário foi enviado às entidades para repassar às prefeituras.

No material, consta a apresentação do modelo de distanciamento controlado do RS, além do detalhamento dos setores da economia, das atividades e respectivos protocolos. “Este trabalho em conjunto é importante para que seja disponibilizada toda a informação aos prefeitos que têm um papel fundamental na combate a esta pandemia, mas para que também possam opinar a respeito dos protocolos que vão ser desenvolvidos nas atividades econômicas” acrescenta o secretário Agostinho.

De acordo com o governador Eduardo Leite a ideia é de que o Estado estabeleça o novo modelo de distanciamento controlado a partir do final de semana do dia 9 de maio. Até ser publicado o decreto o novo modelo de distanciamento controlado segue valendo o decreto transitório publicado na quinta-feira (30).

