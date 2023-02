Esporte Chelsea e PSG se reúnem para discutir possível negócio envolvendo o craque Neymar

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

Todd Boehly e Nasser Al-Khelaïfi se encontraram em Paris para tratar possível negociação sobre Neymar. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após quebrar recorde de gastos em contratações na atual temporada, o Chelsea quer mais. Quer o jogador mais caro da história. Ao menos é o que noticia o jornal Le Parisien. O dono do clube inglês, Todd Boehly, se reuniu em Paris com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi. A pauta? Uma possível negociação para contratar Neymar.

A reunião teria sido na terça, em um almoço, antes da derrota por 1 a 0 do PSG para o Bayern de Munique. O emir do Catar e dono do time Parisiense, Tamim bin Hamad al-Thani, esteve no Parque dos Príncipes em rara aparição durante partida do seu clube.

O Le Parisien indica que o Chelsea está disposto a pagar 60 milhões de euros (R$ 334 milhões) por Neymar, que completou 31 anos no último dia 5. O valor é quase quatro vezes menos do que os 222 milhões de euros pagos pelo PSG ao Barcelona em 2017. Mas, segundo o veículo francês, seria aceito pelo time parisiense.

O interesse do Chelsea em Neymar foi notícia na imprensa inglesa após a mudança de dono no clube, há um ano. O empresário norte-americano Todd Boehly também cogitou a contratação de Cristiano Ronaldo, à época no Manchester United.

O principal entrave na transferência é o contrato do atacante brasileiro. No início da atual temporada, Neymar ativou uma cláusula de renovação com o PSG até 2027. Com um dos cinco maiores salários do futebol mundial, o jogador não está disposto a se desfazer do vínculo.

Neymar recebe cerca de 50 milhões de euros (R$ 278 milhões) por ano no PSG e declarou, mais de uma vez no último ano, que não vislumbra uma transferência.

O atacante teve ótima primeira metade de temporada no PSG, com 15 gols e 11 assistências em 20 partidas. No entanto, assim como toda a equipe, caiu de rendimento após a Copa do Mundo e tem dois gols e quatro assistências em oito jogos desde a volta depois do Mundial.

O PSG perdeu por 1 a 0 para o Bayern de Munique e precisa vencer por dois gols de diferença no jogo de volta para ir às quartas da Champions. Uma vitória do time francês por um gol leva a decisão para os pênaltis. O jogo de volta é no dia 8 de março, na Alemanha. O Paris volta a campo neste domingo, contra o Lille, em casa, pelo Campeonato Francês.

