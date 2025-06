Esporte Chelsea vence Espérance por 3 a 0 e pode enfrentar brasileiro no Mundial

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2025

Chelsea, se passar, enfrenta Palmeiras ou Botafogo nas quartas de final. Foto: Chelsea/Divulgação Chelsea, se passar, enfrenta Palmeiras ou Botafogo nas quartas de final. (Foto: Chelsea/Divulgação) Foto: Chelsea/Divulgação

Na noite desta terça-feira (24), o Chelsea venceu o Espérance de Tunis por 3 a 0, no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela Copa do Mundo de Clubes.

Com o placar, o time londrino garantiu a classificação para as oitavas de final, eliminou o time tunisiano e agora enfrenta o Benfica na próxima fase do torneio intercontinental.

Além disso, o Chelsea também pode estar no caminho de Palmeiras ou Botafogo nas quartas de final. Isso porque o clube inglês ficou no mesmo lado dos brasileiros no chaveamento do torneio e, se passar do Benfica, encara quem passar na outra partida das oitavas.

O jogo

O duelo foi inteiro dominado pelo Chelsea, enquanto o Espérance buscava criar chances em contra-ataques rápidos.

O Chelsea criou boas chances durante toda a primeira etapa. Badiashile, Delap, Dewsbury-Hall e Acheampong levaram perigo, mas não balançaram as redes.

Já nos acréscimos, a situação mudou. Após falta cobrada por Enzo Fernández, Adarabioyo cabeceou no cantinho e abriu o placar. Dois minutos mais tarde, Delap recebeu, deu bonito giro na marcação, cortou o zagueiro e chapou com categoria para fazer o segundo.

Na segunda etapa, o Chelsea seguiu no ataque e criando as principais oportunidades. Enzo e Madueke assustaram Ben Said com chutes perigosos.

Com 30 minutos de jogo, Andrey Santos arriscou chute de fora da área, a bola bateu no braço de Meriah dentro da área e a arbitragem assinalou pênalti. Após checagem no VAR, o lance foi anulado.

Na reta final, o clube inglês perdeu uma chance clara diante de uma oportunidade que Guiu, dos Blues, teve de finalizar na frente do goleiro, mas não venceu Ben Said.

Entretanto, no último lance da partida George arriscou um chute de fora da área e, apesar de parecer uma bola fácil, o goleiro Ben Said não segurou direito e tomou o terceiro gol, que fechou a conta.

