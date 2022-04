Mundo China chama de “infundadas” críticas dos Estados Unidos a lockdown

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2022

Cidade chinesa de confinou seus 25 milhões de habitantes após um surto de covid com cerca de 100 mil casos. (Foto: Reprodução)

A China qualificou neste domingo (10) de “acusações infundadas” as críticas dos Estados Unidos à sua política contra a covid, depois que, devido ao confinamento imposto em Xangai, Washington decidiu deixar parte de seu pessoal partir desta metrópole.

A política de “covid zero”, que Pequim defende, está à prova devido a um surto de covid em Xangai, que causou cerca de 100 mil casos e levou as autoridades a decretarem um confinamento para seus 25 milhões de habitantes, que se queixam de falta de comida.

No sábado (9), a embaixada americana na China informou que vai permitir a saída do pessoal não essencial do consulado em Xangai, “devido a um surto de casos de covid-19 e ao impacto das restrições”. O departamento ainda criticou as medidas para conter o vírus, considerando-as “arbitrárias”.

Em resposta, Pequim expressou “seu descontentamento e sua firme oposição às acusações infundadas de parte dos Estados Unidos sobre a política chinesa de controle da epidemia”, segundo um comunicado divulgado no sábado pelo ministério das Relações Exteriores.

“Deve-se destacar que a política de controle da epidemia da China é científica e eficaz”, informou o porta-voz do ministério, Zhao Lijian.

