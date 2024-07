Mundo China: passageira de avião aciona porta de emergência por engano ao procurar banheiro

Aeronave estava sendo preparada para decolar quando escorregador inflável foi liberado.

O incidente aconteceu como voo CA2754, que faria o trajeto entre Quzhou para Chengdu. A mulher, que não teve a sua identidade revelada, foi interrogada pela polícia e poderá ser obrigada a pagar uma multa de 200 mil yuans chineses, algo como R$ 150 mil. Esse seria o primeiro voo dela, segundo a publicação britânica.

Como cancelamento do voo, ela e os demais passageiros foram acomodados em um hotel pela Air China e receberam uma compensação financeira de 400 yuans, cerca de R$ 300. A mulher ficou emocionalmente abalada quando ficou sabendo da multa que seria obrigada a pagar e chorou, segundo o The Independent. Na China, é ilegal abrir a porta de saída de um avião sem autorização.

Um post do FL 360aero, especializado em notícias do setor de aviação, postou uma imagem do acidente.

Outros acionamentos acidentais que levaram à abertura de escorregadores de emergência já foram relatados neste ano. Um deles ocorreu com um voo da Delta Airlines no dia 26 de março, que ia de Nova York a Los Angeles. Um Boeing da empresa teve que retornar ao Aeroporto John F Kennedy após um escorregador de emergência surgir acima de uma das asas logo após decolar, segundo o The Independent.

