Mundo China registra 54 casos de coronavírus importados, e país se isola

Por Redação O Sul | 27 de março de 2020

Pequim se prepara para fechar fronteiras para a maioria dos estrangeiros Foto: Reprodução Pequim se prepara para fechar fronteiras para a maioria dos estrangeiros. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A China registrou 55 novos casos da Covid-19 nesta sexta-feira (27), dos quais 54 são “importados” do exterior, enquanto o país se prepara para fechar temporariamente as fronteiras e reduzir drasticamente os voos internacionais.

Pela primeira vez em três dias, um caso de contágio de origem local foi identificado no leste do país, de acordo com o balanço oficial. Além disso, foram registradas cinco mortes em Hubei, a província que foi colocada em quarentena no final de janeiro e onde as restrições estão sendo progressivamente levantadas desde a quarta-feira (25).

A China, onde surgiu o primeiro foco da Covid-19 no mundo em dezembro, prioriza agora o combate a chegada da doença a partir do exterior. O país possui 595 casos “importados”.

Pequim anunciou na noite de quinta-feira (26) que fechará temporariamente as fronteiras para a maioria dos estrangeiros e cortará voos internacionais. A medida entrará em vigor no sábado à meia-noite (11h da sexta-feira pelo horário de Brasília).

Essas restrições fecham as portas do território chinês a turistas e estrangeiros domiciliados na China, mas atualmente fora do país. Aparentemente, há exceção para homens e mulheres de negócios e portadores de passaporte diplomático.

O país anunciou um corte drástico nos voos internacionais, sendo que partir de domingo (29), uma empresa chinesa só poderá fazer um voo semanal para outro país e uma companhia aérea estrangeira poderá fazer apenas um voo por semana para a China. O novo coronavírus infectou pelo menos 81.340 pessoas na China e causou 3.292 mortes, segundo dados divulgados pelas autoridades.

