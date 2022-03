Mundo China registra primeiras mortes por covid em mais de um ano

Por Redação O Sul | 19 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Últimos óbitos no país haviam sido registrados em janeiro de 2021. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A China registrou, neste sábado (19), as primeiras mortes por covid desde janeiro de 2021. Duas pessoas morreram na província de Jilin, no nordeste chinês, levando o número total de mortes pelo coronavírus no país a 4.638.

As mortes foram de idosos – um de 87 e outro de 65 anos – que já tinham outros problemas de saúde, segundo as autoridades. Conforme o anúncio, a causa direta das mortes foram as doenças preexistentes; os sintomas de covid foram leves. Uma das vítimas não havia sido vacinada.

A China vive o pior surto de covid desde o final de 2019, quando a pandemia começou. Desde o início de março, foram 29 mil casos da doença registrados no país. Quase 30 milhões de pessoas foram colocadas em confinamento nesta semana para conter a alta de casos.

A província de Jilin, onde os óbitos foram registrados, fica próxima da Coreia do Norte e da Rússia, e teve quase 80% dos 2.228 novos casos confirmados de covid no país na sexta-feira (18).

Ásia e Europa

Vários países e territórios na Ásia e Europa têm registrados surtos da doença:

Hong Kong vive o pior cenário desde o início da pandemia: teve 16.583 novos casos de Covid registrados neste sábado. A cidade, que contabiliza casos e mortes separada da China continental, já tem mais de 1 milhão de casos e 5 mil mortes pela doença.

Na Europa, a Áustria anunciou que vai voltar a exigir o uso de máscaras do tipo PFF2 em locais fechados depois de um aumento no número de casos. Segundo o monitoramento “Our World In Data”, ligado à Universidade de Oxford, o país registrou a maior média móvel de novos casos por milhão de habitantes na Europa na última semana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo