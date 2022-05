Economia China suspende a importação de carne de quatro frigoríficos brasileiros

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

O Ministério da Agricultura disse que foi notificado pelo governo chinês e informou que tem mantido reuniões técnicas com as autoridades do país sobre o tema. (Foto: Reprodução)

A China anunciou a suspensão temporária da importação de carne bovina de quatro frigoríficos brasileiros a partir desta terça-feira (24), informou a Administração Geral de Alfândegas do país asiático (GACC, na sigla em inglês).

Duas unidades da Marfrig que estão na lista já tiveram as suas vendas suspensas pela China por 1 semana, em abril deste ano.

Uma delas, localizada no município de Promissão (SP), está impedida de exportar para a China por 4 semanas. Outra é a unidade de Várzea Grande (MT), que teve, agora, as exportações suspensas por 1 semana.

Duas unidades da JBS, uma em Senador Canedo (GO) e outra em Lins (SP), também estão impedidas de vender carne bovina para a China por 1 semana.

Procurado pelo portal de notícias G1, o Ministério da Agricultura disse que foi notificado pelo governo chinês nesta terça-feira sobre as suspensões e informou que tem mantido reuniões técnicas com as autoridades do país sobre o tema.

Já a Marfrig afirmou que não comentará o caso. O portal de notícias G1 também entrou em contato com a JBS e aguarda por um posicionamento.

No comunicado, a alfândega chinesa não explica os motivos do bloqueio temporário. Nas suspensões que ocorreram em abril, o país asiático alegou ter encontrado ácido nucleico do coronavírus na parte externa das embalagens congeladas.

Porém, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o coronavírus não consegue ser transmitido por meio dos alimentos. O vírus só sobrevive e se multiplica em um animal vivo e em humanos.

Produção

O Brasil deverá elevar a produção de carne bovina para 11,2 milhões de toneladas até 2025, segundo estimativa do Rabobank divulgada em relatório na segunda-feira (23).

“Esperamos que a produção de carne bovina brasileira continue a crescer até 2025 para atender à demanda chinesa e de seus outros destinos”, disse o analista de proteína animal do Rabobank, Wagner Yanaguizawa, em relatório. O Brasil produziu mais de 9 milhões de toneladas em 2021, segundo dados compilados pelo Rabobank. A China deverá continuar a importar grandes volumes de carne bovina brasileira nos próximos anos, dada sua dependência do produto brasileiro e a tendência de aumento do consumo desta proteína no mercado doméstico chinês.

Cerca de 37% de todo o volume de carne bovina importado pela China em 2021 foi produzido no Brasil, mesmo com a suspensão das compras por cerca de três meses. O Rabobank espera que a China importe um total de 2,6 milhões de toneladas de carne bovina em 2025. A taxa de crescimento anual composta (CAGR) das exportações brasileiras para a China dos últimos cinco anos foi 5,4%. Se esse crescimento continuar, espera-se que o Brasil exporte cerca de 1,3 milhão de toneladas de carne bovina para a China em 2025. As informações são do portal de notícias G1 e da Scot consultoria.

