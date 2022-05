Economia Novo saque extraordinário do FGTS começa nesta quarta-feira; veja quem recebe

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

A partir desta quarta-feira (25), quem nasceu em agosto poderá retirar a quantia. (Foto: Reprodução)

O saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) estará disponível para dois grupos de trabalhadores nesta semana. A partir desta quarta-feira (25), quem nasceu em agosto poderá retirar a quantia. No sábado (28), é a vez dos trabalhadores nascidos em setembro.

O crédito é feito em conta poupança social, aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal, e pode ser acessada por meio do aplicativo Caixa Tem. O valor disponível para saque pode ser consultado no site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS.

As movimentações do saque extraordinário estarão disponíveis até 15 de dezembro deste ano. Se a poupança do trabalhador que recebeu os créditos não for movimentada até essa data, os recursos serão retornados à conta do FGTS, devidamente corrigidos.

É possível consultar quem tem direito ao saque – além de valores e datas para receber o dinheiro – pelo site da Caixa, pelo aplicativo FGTS e nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF).

Ao todo, 42 milhões de trabalhadores estão aptos ao saque extraordinário do FGTS. O saldo disponível pode ser consultado, mas a retirada e a movimentação do valor segue o calendário estabelecido pela Caixa.

Site

Na consulta pelo site do FGTS, é possível saber:

– se o trabalhador tem direito ao Saque Extraordinário do FGTS;

– consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital.

Aplicativo

Já pelo aplicativo FGTS e nas agências da Caixa, é possível:

– consultar o valor a ser creditado;

– consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital;

– informar que não quer receber o crédito do valor;

– solicitar o retorno do valor creditado para a conta FGTS;

– alteração cadastral para criação de Conta Poupança Social Digital.

Calendário

Veja o calendário do saque extraordinário do FGTS:

– Nascidos em janeiro receberam em 20/04;

– Nascidos em fevereiro receberam em 30/04;

– Nascidos em março receberam em 04/05;

– Nascidos em abril receberam em 11/05;

– Nascidos em maio receberam em 14/05;

– Nascidos em junho receberam em 18/05;

– Nascidos em julho receberam em 21/05;

– Nascidos em agosto recebem em 25/05;

– Nascidos em setembro recebem em 28/05;

– Nascidos em outubro recebem em 01/06;

– Nascidos em novembro recebem em 08/06;

– Nascidos em dezembro recebem em 15/06.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do portal de notícias G1.

