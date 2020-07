Porto Alegre Chuva causa alagamentos e bloqueios no trânsito de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











Alguns pontos registraram acúmulo de água na Capital Foto: O Sul Alguns pontos registraram acúmulo de água na Capital. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

A forte chuva que atinge o Rio Grande do Sul desde a madrugada desta terça-feira (28), com direito a raios e trovões, provoca alagamentos em Porto Alegre. Também há bloqueios totais e parciais no trânsito, além de sinaleiras desligadas. A Zona Norte da Capital é a que registra os piores transtornos.

De acordo com a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), há pelo menos 15 pontos totalmente ou parcialmente bloqueados na Capital.

Atenção para os pontos mais críticos, com bloqueios, por volume de água: Av. Assis Brasil x R. Zeferino Dias Sertório x R.11 Agosto Av. Sertório x R. Sebastiana Av. Sertório x R.25 de Julho Av. Sertório x R.São Salvador Av. Sertório x R.Emilio Lucio Esteves.

A EPTC informa que devido a chuvas desta madrugada registrou 12 pontos com queda de água e 25 conjuntos de fatores prejudicados. Como equipes de fiscalização de trânsito e manutenção elétrica foram reformadas e deslocadas para os pontos mais críticos.

Pontos bloqueados:

Rua Onze de Agosto, na chegada à Avenida Sertório;

Dona Sebastiana, na chegada à Avenida Sertório;

25 de Julho, na chegada à Sertório;

Rua São Salvador, na chegada à Sertório;

Avenida Brino, na chegada à Sertório;

General Emílio Lúcio Esteves, na chegada Sertório;

Rua Zeferino Dias, na esquina com a Avenida Sarandi;

Avenida Bernardino Silveira Amorim, esquina com a Avenida Caldeia;

Francisco Silveira Bitencourt, perto do Beco José Paris;

Avenida Plínio Brasil Milano, no sentido Centro-Bairro, próximo ao Viaduto Obirici.

Pontos parcialmente bloqueados:

Avenida Aparício Borges com a Rua Pedro Boticário (veículos têm que transitar pelo corredor de ônibus);

Avenida Ceará n° 192 até a Rua Dona Margarida;

Rua Silva Só com a Rua Felipe de Oliveira;

Avenida Sertório entre os números 3.200 até 3.800 (passagem somente pelo corredor de ônibus);

Avenida Sertório n° 4.200 (trânsito somente pelo corredor de ônibus);

Avenida Sertório com a Rua Joaquim Silveira.

Sinaleiras desligadas:

Avenida Ipiranga com a Silva Só;

Avenida João Pessoa com a Princesa Isabel;

Avenida Praia de Belas com a Avenida Ganzo;

Avenida Ipiranga com a Salvador França;

Avenida Ipiranga com a Barão do Amazonas;

Avenida Ipiranga com Guilherme Alves;

Padre Cacique com a Otávio Dutra;

Carlos Gomes com a Furriel Luiz Antônio de Vargas;

Avenida Bento Gonçalves com a Rua Guedes da Luz;

Avenida Bento Gonçalves com a Luís de Camões;

Avenida Bento Gonçalves com a Teixeira de Freitas;

Avenida Bento Gonçalves com a Guilherme Schell;

Avenida Bento Gonçalves com a Vicente da Fontoura;

Avenida Edvaldo Pereira Paiva com a Aureliano Figueiredo Pinto;

Avenida Borges de Medeiros com a Aureliano Figueiredo Pinto;

Avenida Edvaldo Pereira Paiva com a Rótula do Gasômetro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre