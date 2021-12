Porto Alegre Chuva causa transtornos em Porto Alegre nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2021

Alguns pontos registraram acúmulo de água na Capital. Na foto, a rua São Salvador, no bairro Santa Maria Goretti Foto: Divulgação Alguns pontos registraram acúmulo de água na Capital. Na foto, a rua São Salvador, bairro Santa Maria Goretti. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A chuva que atinge o Rio Grande do Sul provoca transtornos em diversos pontos de Porto Alegre e na Região Metropolitana na manhã desta segunda-feira (06). Houve registro de alagamento, semáforos fora de operação e árvores caídas.

Houve diversos outros pontos de alagamentos, entre eles, na Avenida Protásio Alves, esquina com a Rua Reverendo Daniel Betts; e na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia com a Rua Professor Emilio Kemp. Na Estrada Caminho do Meio, no limite de Porto Alegre com Viamão, uma árvore caiu por volta das 4h e bloqueou meia pista no sentido Centro-bairro.

Na Região Metropolitana, Viamão sofre com o temporal. Os locais mais afetados foram os bairros Augusta, Santa Cecília, Índio Jari e São Lucas.

