Por Redação O Sul | 22 de abril de 2022

Para visualizar o fenômeno, é preciso estar em local de baixa poluição luminosa e olhar na direção norte. Foto: Reprodução

A chuva de meteoros Lyrids ou Líridas atingirá seu pico na noite desta sexta-feira (22) e início da madrugada de sábado (23) e poderá ser vista em todo o Brasil.

Segundo o Observatório Nacional (ON), o melhor horário para observar o fenômeno será a partir da 1h da madrugada do dia 23, sendo que as regiões Norte e Nordeste terão uma visão mais privilegiada.

Em condições ideais de visualização, será possível visualizar até 18 meteoros por hora. Mas a lua deve atrapalhar um pouco. Segundo astrônomo Marcelo de Cicco, coordenador do EXOSS – projeto brasileiro de pesquisas de meteoros com colaboração do ON, neste ano, a Lua com cerca de 67% de iluminação deverá atrapalhar a visibilidade dos meteoros menos brilhantes da chuva.

Para observar o fenômeno, é preciso estar em local de baixa poluição luminosa e olhar na direção norte. “Para facilitar essa orientação indicamos que o observador direcione seu braço direito para o local onde o sol nasce (o leste) e o braço esquerdo para o local onde o sol se põe (o oeste), assim ele estará de frente para o norte”, orienta o Observatório.

Na madrugada do dia 22 para o dia 23 de abril, teremos o pico de chuva de meteoros Líridas! Vem saber mais detalhes em: https://t.co/ZaZFz1iOYy pic.twitter.com/SlP6lqMs2V — Observatório Nacional (@Obs_Nacional) April 19, 2022

O que são meteoros

Os meteoros são pequenos corpos celestes que se deslocam no espaço e entram na atmosfera da Terra, queimando parcial ou totalmente devido à ablação com a atmosfera terrestre e ao contato com moléculas de oxigênio. Este fenômeno deixa um risco luminoso no céu, que é popularmente chamado de “estrela cadente”.

Uma chuva de meteoros ocorre quando vários meteoros passam pelo céu noturno partindo aparentemente de um mesmo ponto: o radiante.

Todos os anos, no final do mês de abril, o planeta Terra passa pelo rastro empoeirado do Cometa Tatcher (C/1861 G1) e, desta passagem, resulta a chuva de meteoros chamada Lyrids ou Líridas, por estar localizada na direção da constelação de Lyra.

Desde o dia 15 até o dia 29 deste mês, o planeta Terra estará passando pela região do espaço onde estão os detritos do cometa Tatcher.

