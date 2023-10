Brasil Chuva em Santa Catarina deixa dois mortos e 82 municípios em situação de emergência

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

Em Rio do Sul, um homem foi resgatado com hipotermia. Também socorrido, o cão dele o ajudou a se aquecer. (Foto: CRBM/Divulgação)

Oitenta e duas cidades de Santa Catarina já decretaram situação de emergência por causa dos fortes temporais, até a noite dessa segunda-feira (9). Dos 295 municípios, 135 registraram algum estrago por conta da chuva – o que representa 46% das cidades catarinenses.

De acordo com o governo estadual, duas pessoas morreram por conta dos temporais e alagamentos e um bebê ficou ferido. Diversas cidades seguiam em atendimento nessa segunda, como é caso de Taió, no Vale do Itajaí.

Na cidade de pouco mais de 18 mil habitantes, que sofre a maior enchente da sua história, o Exército foi chamado para tirar pessoas ilhadas das casas.

Entre os atendimentos realizados pelo Corpo de Bombeiros Militar nessa segunda estava o de uma gestante de 26 anos em trabalho de parto em Rio do Campo, também no Vale do Itajaí. A mulher, com 38 semanas de gestação, apresentava hipertensão e pré-eclâmpsia. Ela foi levada de helicóptero ao hospital.

Também em trabalho de parto, uma outra gestante, que estava com quase nove meses de gestação de gêmeos, foi levada de Trombudo Central, no Vale do Itajaí, até o Hospital Regional de Rio do Sul, na mesma região, com uma aeronave da Polícia Rodoviária Federal. A jovem tem 21 anos e não se tem informação sobre seu estado de saúde.

Ainda em Rio do Sul, um homem foi resgatado na tarde de domingo (8) com hipotermia. O cão dele também foi retirado de uma árvore e ajudou o tutor a se aquecer.

Imagens mostram enchente em cidade com quase 7 mil desalojados

De acordo com o governo do Estado, cerca de 40 mil itens de ajuda humanitária foram entregues aos municípios. Foram abertos 121 abrigos em 52 municípios.

Governo

No último sábado (7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo federal está atento à situação no Estado, onde fortes chuvas já deixaram dois mortos.

“O Brasil tem vivido várias ocorrências climáticas. Hoje, as chuva atingem fortemente Santa Catarina. O País está solidário e o governo federal está atento para atuar em mais essa emergência”, afirmou Lula em mensagem publicada nas redes sociais.

Previsão

A chuva que afeta o Estado há dias deu uma trégua nessa segunda, no entanto, a previsão é de que os temporais retornem nesta quinta-feira (12).

A Epagri/Ciram, órgão responsável pelo tempo em Santa Catarina, também emitiu comunicado sobre o tempo, informando ainda que haverá temporais e granizo a partir da noite desta quarta (11).

