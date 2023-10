Geral Chuva em Santa Catarina deixa uma pessoa morta, causa estragos e suspende a Oktoberfest

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2023

O rio Erval saiu do leito e invadiu a área central do município de Erval Velho. (Foto: Divulgação)

As chuvas que atingem Santa Catarina desde o início da semana causaram diversos estragos e ainda há um risco alto para enxurradas e alagamentos. Segundo a Defesa Civil, em boletim divulgado no fim da tarde dessa sexta-feira (6), ao menos 71 municípios foram atingidos, uma pessoa morreu e houve feridos.

Municípios que já foram atingidos, que registraram interdições em rodovias e que têm previsão de novos temporais cancelaram aulas, eventos e festas previstas para os próximos dias.

Por conta da previsão, a edição de 2023 da Oktoberfest de Blumenau foi suspensa no fim de semana. “A Prefeitura de Blumenau, por meio do Parque Vila Germânica, organizadora da 38ª edição da Oktoberfest Blumenau, decidiu pela suspensão temporária da festa a partir desta sexta-feira, dia 6, até terça-feira, dia 10, retornando no dia 11 (ou até que tenhamos um novo panorama favorável para continuidade). Por conta disso, a festa será estendida até o dia 29 de outubro. As pessoas que compraram ingressos antecipadamente para os dias suspensos (6,7 e 8) poderão solicitar o reembolso integral”, informou a prefeitura.

As cidades do Estado foram afetadas por chuvas intensas, alagamentos, deslizamentos e granizo que atingiram residências, estradas e centros urbanos em diversas regiões. Equipes do governo estadual atuam desde o começo da semana no auxílio à população e no monitoramento da situação. O indicativo é de altos volumes de chuva para Santa Catarina nos próximos dias.

O governador Jorginho Mello concedeu uma entrevista coletiva no começo da noite dessa sexta-feira, na sede da Defesa Civil estadual. Ele falou sobre a projeção climática para os próximos dias e o que foi tratado na reunião conjunta com as secretarias e órgãos do estado envolvidos no trabalho de minimizar os possíveis estragos das chuvas. “Já mandamos um helicóptero pra Rio do Sul e Criciúma, porque daqui a pouco não se chega lá porque vai fechar o tempo. Entendi que nesse momento é muito melhor eu ficar aqui pra que a gente faça esse comando em parceira com todos os órgãos”, afirmou Jorginho Mello.

Previsão em SC

Neste sábado (7), a instabilidade se intensifica entre o Grande Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul, com totais mais elevados nas áreas próximas ao RS, variando de 50 a 100 mm, podendo superar estes valores especialmente no Litoral Sul. Persiste o risco alto de temporais acompanhados de chuva intensa, com raios, rajadas de vento e granizo.

No domingo (8), a chuva se espalha para todas as regiões catarinenses e, neste dia, são esperados acumulados entre 70 mm e 100 mm, com pontuais em torno de 150 mm, especialmente do centro ao leste do estado. O risco é alto a muito alto para ocorrências associadas a chuva volumosa, como alagamentos, deslizamentos, enxurradas e inundações graduais entre a sexta (6) e o domingo (8).

