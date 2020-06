Porto Alegre Chuva forte causa alagamentos na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

Porto Alegre registrou forte chuva neste sábado Foto: Alex Rocha/PMPA Porto Alegre registrou forte chuva neste sábado. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Diversos pontos ficaram alagados na madrugada deste sábado (13) em Porto Alegre principalmente em ruas da Zona Norte da Capital.

Por volta das 6h, os bairros mais afetados eram o São João e o Sarandi, onde a água cobria o cordão das vias e avançava sobre a calçada. A visibilidade dos motoristas ficou muito prejudicada.

A Avenida Paul Zivi, no bairro Jardim São Pedro, ficou coberta pela água na esquina com a Avenida Sertório. A Sertório, por sua vez, apresentou pelo menos seis pontos com acúmulo de água na faixa da direita: na esquina com as avenidas General Emílio Lúcio Esteves, Polar, Panamericana e Joaquim Silveira, além das ruas 25 de Julho e Dona Margarida. Apesar do temporal, não foram registrados acidentes de trânsito neste sábado.

