Por Redação O Sul | 18 de julho de 2022

“Parco” é o novo espetáculo da Cia Jovem de Dança. (Foto: Divulgação/SMC PMPA)

A Cia Municipal de Dança de Porto Alegre volta aos palcos locais com duas importantes obras do seu repertório e um novo trabalho da Cia Jovem de Dança. As apresentações acontecem no Teatro Renascença (avenida Erico Veríssimo, 307), nos dias 22 e 23 de julho (sexta e sábado), às 20h, e no domingo, às 18h, com entrada franca.

Em cena serão apresentados os espetáculos “Brazil Beijo” (2018), da coreógrafa israelense Orly Portal, e “Scanner” (2015), criação coletiva da companhia, com direção de Airton Tomazzoni.

Além das consagradas montagens que trazem no elenco os destacados bailarinos e bailarinas Adriano Oliveira, Andressa Pereira, Everton Nunes, Leonardo Moreira, Mauricio Miranda, Pamela Agostini, Paula Finn, a temporada inclui o novo espetáculo da Cia Jovem de Dança, chamado “Parco”, com coreografia de Driko Oliveira.

A montagem “Brazil Beijo” foi criada especialmente para o grupo pela coreógrafa Orly Portal, através de um intercâmbio cultural na área da dança entre Brasil e Israel com a promoção de SoloConnection (Alemanha), Suzanne Dellal Centre (Israel), Bönisch Productions (Brasil), com produção do Centro Municipal de Dança e direção artística de Paula Amazonas.

“Scanner” integra o espetáculo Adágio com direção de Airton Tomazzoni e criação coreográfica coletiva com o elenco. Na obra os bailarinos fazem uma constante e hipnótica varredura do palco, como nos aparelhos de digitalização de imagens: os scanners.

“Parco” é o novo espetáculo da Cia Jovem de Dança, assinado pelo coreógrafo Driko Oliveira e propõe uma reflexão e um questionamento sobre a sociedade contemporânea, suas contradições, excessos e faltas.

Orly Portal – É coreógrafa, criadora e dançarina israelense com 20 anos de experiência, tendo atuado no Batsheva Ensemble e fundado a Portal – Dance Company em 2009. Seus trabalhos lidam com a conexão entre a dança ancestral, o conhecimento atual e a pesquisa do movimento orgânico, que dialogam com o folclore oriental e a contemporaneidade.

Cia Municipal de Dança de Porto Alegre – Projeto realizado em conjunto pelas Secretarias de Cultura e Economia Criativa e da Educação da Prefeitura de Porto Alegre que mantém um elenco profissional de bailarinos e bailarinas selecionados através de Edital Público. O projeto existe desde 2014, foi sancionado por lei em 2017. A Cia já realizou 15 montagens, reunindo um público de cerca de 40 mil espectadores, no Brasil, Alemanha e Israel. Mantém a Cia Jovem de Dança, que reúne 20 alunos(as) que se destacam nas Escolas Preparatórias de Dança, que atuam junto com bailarinos profissionais fomentando a qualificação e aprimoramento técnico e artístico desses jovens.

Os espetáculos tem entrada franca com distribuição de senhas na bilheteria do teatro, uma hora antes do início das apresentações.

