Novo ciclone em alto-mar reforça chuva e vento no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2023

Fortes chuvas e rajadas de vento de até 70 km/h devem atingir o litoral gaúcho nesta terça, conforme a Climatempo Foto: Freepik Fortes chuvas e rajadas de vento de até 70 km/h devem atingir o litoral gaúcho nesta terça, conforme a Climatempo. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Um novo ciclone extratropical se forma em alto-mar nesta terça-feira (24) nos litorais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Segundo a Climatempo, o fenômeno “irá gerar mais combustível para novas nuvens de tempestade”.

Fortes chuvas e rajadas de vento de até 70 km/h devem atingir o litoral gaúcho e áreas do Leste e litoral catarinense. No decorrer desta terça, o ciclone dá origem a uma frente fria que, à noite, passa a reforçar a umidade sobre parte da Região Sul do País.

Nesta quarta (25), ainda há risco de vento forte no Leste do RS, no Sul e no litoral de Santa Catarina. Nesse dia, o ciclone e a frente fria se afastam mais para o alto-mar.

“A Climatempo alerta para o risco de alagamentos, enchentes, queda de árvores e galhos, além de outros transtornos causados pela chuva e os ventos fortes”, afirmou a empresa.

