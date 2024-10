Rio Grande do Sul Ciclone extratropical causa chuvas fortes e rajadas de vento no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2024

Em Porto Alegre, o vento alcançou 83 km/h por volta de meio-dia, de acordo com a Climatempo. As rajadas derrubaram árvores Foto: EPTC/Twitter Em Porto Alegre, o vento alcançou 83 km/h por volta de meio-dia. As rajadas derrubaram árvores. (Foto: EPTC/Twitter) Foto: EPTC/Twitter

Diversos pontos do Rio Grande do Sul registraram tempestades relacionadas à formação de um ciclone extratropical que se formou entre o Uruguai e a Região da Fronteira nessa quinta-feira (24). Os primeiros impactos foram registrados na Região Central, com ventos acima de 100 km/h. Já em Porto Alegre, a chuva chegou acompanhada de ventos fortes.

Em Porto Alegre, o vento alcançou 83 km/h por volta de meio-dia na Capital, de acordo com a Climatempo. As rajadas derrubaram árvores na Av. Vicente Monteggia e na Rua da Prudência, no bairro Cavalhada; na Rua Pedro Ivo, no bairro Bela Vista; na Rua Xavier Ferreira, à Rua 24 de Outubro, no bairro Auxiliadora.

Na Av. Oscar Pereira, bairro Glória, uma árvore com risco de queda tem a situação monitorada pelas autoridades. Houve o registro de fios caídos na Estrada Afonso Lourenço Mariante, no bairro Belém Velho, e no cruzamento das avenidas Sertório e Assis Brasil, no bairro Sarandi, com impactos no trânsito.

Na orla do Guaíba, o vento empurrou banheiros químicos da calçada para o meio da Av. Edvaldo Pereira Paiva. Na Av. Oscar Pereira, no bairro Glória, uma árvore com risco de queda tem a situação monitorada pelas autoridades.

Outras cidades

Em Canoas, na Região Metropolitana, a velocidade do vento chegou a 85 km/h. Em Igrejinha, a 93 km de Porto Alegre, há relatos de destelhamentos em residências.

Na Serra Gaúcha, houve uma queda de árvore em Caxias do Sul. O tronco despencou sobre o estacionamento de uma farmácia na esquina nas ruas Bento Gonçalves e Visconde de Pelotas.

