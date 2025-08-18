Rio Grande do Sul Ciclone extratropical causa temporais e ventania em diversas áreas do RS nesta terça e quarta-feira

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Alerta inclui risco de destelhamento e quedas de árvores e postes. (Foto: Divulgação/EPTC)

A aproximação de um sistema de baixa pressão oriundo da Argentina favorece a formação de ciclone extratropical no Rio Grande do Sul nessa terça (19) e quarta-feira. Conforme a empresa Metsul Meteorologia, o tempo estará nublado ou chuvoso na maioria do Estado, com temporais e ventania em algumas cidades, inclusive sob risco de quedas de árvores e postes.

“O vento ganha força e sopra moderado a forte do quadrante Norte, com rajadas em muitas cidadesl, podendo ficar entre 50 e 80 km/h”, projetam especialistas no site metsul.com. No litoral, o vento ganha força ao longo do dia, evoluindo para rajadas mais fortes durante a noite, sendo que rajadas de direção Nordeste podem atingir 90 km/h ou mais em alguns pontos.

Há potencial para derrubada de árvores e postes, destelhamentos e cortes de energia, embora com menor número de clientes afetados que no ciclone do fim de julho, que chegou a ter 400 mil desligamentos simultâneos na área da CEEE Equatorial. Por outro lado, cidades afastadas da costa, mais a Oeste, na área de concessão da RGE e que escaparam do vento forte a intenso do ciclone do fim de julho, desta vez podem ter cortes de luz devido à ventania.

Já na quinta (21), o ciclone se afastará do continente, proporcionando melhora do tempo na maioria das áreas, inclusive no Sul do Brasil, com o retorno do sol com nuvens.

O que vem por aí

Nuvens muitos carregadas vão se formar durante o processos de formação do ciclone, provocando chuva localmente forte e temporais, alguns de intensidade forte e severa, na Região Sul do País, Mato Grosso do Sul, Argentina, Uruguai, e Paraguai.

Podem provocar chuva forte a intensa, na maioria dos pontos com curta duração, e ainda vendavais e queda localizada de granizo. Alguns vendavais localizados têm potencial para rajadas perto e acima de 100 km/h.

O período de maior risco de temporais é entre a tarde dessa terça e o começo da quarta (20), quando uma linha de instabilidade associada à formação de uma frente fria derivada do ciclone avançará de Oeste para Leste.

“Como serão episódios isolados de tempestade, é difícil listar um ou dois dias antes as cidades específicas que podem passar por uma situação mais severa, porém consideramos as áreas de maior risco no Estado o Noroeste gaúcho e o Oeste catarinense”, sublinha a Metsul.

O fenômeno deve trazer vento forte a muito forte com rajadas localmente intensas. Haverá duas situações de vento distintas relacionadas ao ciclone e sua formação, além de vendavais isolados por tempestades.

Na primeira, durante esta terça-feira podem ocorrer fortes rajadas de vento do quadrante Norte, por conta de uma corrente de jato em baixos níveis, em distintas regiões do Rio Grande do Sul, Oeste de Santa Catarina, Oeste do Paraná e parte do Mato Grosso do Sul.

O final da terça e toda a quarta-feira serão bastante ventosos, com rajadas de até 90 km/h de forma localizada. Essa previsão inclui Capão da Canoa, Xangri-lá, Tramandaí, Imbé, Cidreira, Osório, Balneário Pinhal, Palmares do Sul, Capivari do Sul, Mostardas, Tavares, São José do Norte, Rio Grande, Pelotas, Santa Vitória do Palmar e Chuí.

Também são áreas com potencial para vento forte a intenso São José dos Ausentes, Cambará do Sul, São Francisco de Paula, Rolante, Riozinho, Camaquã, Santo Antônio da Patrulha, Barra do Ribeiro, Arambaré, Cristal, Tapes, Turuçu e São Lourenço do Sul.

Pode ventar muito forte também em cidades mais afastadas da costa, com rajadas fortes a intensas na Campanha, Serra do Sudeste, Centro gaúcho, Vales, Serra, Alto Jacuí, Campos de Cima da Serra, Planalto Médio e Alto Uruguai.

(Marcello Campos)

2025-08-18