Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2023

Foto: Freepik

A formação de um novo ciclone extratropical em alto-mar, próximo à costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, prevista para esta terça-feira (26), ajudará a intensificar ainda mais a instabilidade nos dois Estados, provocando temporais.

Segundo a Climatempo, o RS encerrou o inverno e começou a primavera sob influência de vários fatores climáticos. A passagem de uma frente fria no final de semana, combinada com a circulação de ventos, contribuiu para a formação de nuvens carregadas.

O novo ciclone que se forma nesta terça devido a um aprofundamento da baixa pressão irá reforçar ainda mais as nuvens de temporais. Áreas do Sul, Leste, Litoral, Região Metropolitana e extremo Norte devem ficar em alerta. A tendência é de afastamento do ciclone já na quarta-feira (27).

Entre esta segunda e a sexta-feira (29), podem haver acumulados de 80 a 150 milímetros de chuva na Região Metropolitana, Litoral Norte, Serra Gaúcha e áreas mais centrais do Estado. No período, deve chover de 50 a 80 milímetros no Sudoeste e Sudeste do Estado e 40 a 80 milímetros no Centro-Norte gaúcho.

“Nas áreas de temporal, de forma geral, são esperadas rajadas de 50 a 70 km/h e o risco para danos é alto. Mas com a situação de perigo devido à formação do ciclone, não estão descartadas rajadas de até 80 km/h em algumas cidades do Leste e litoral do Rio Grande do Sul e na faixa Leste de Santa Catarina”, informou a Climatempo.

