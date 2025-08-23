Rio Grande do Sul Cidade da Zona Sul do Estado decreta estado de calamidade pública

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

São Lourenço registrou quase 200 milímetros de chuva no período. Foto: Prefeitura de São Lourenço do Sul São Lourenço registrou quase 200 milímetros de chuva no período. (Foto: Prefeitura de São Lourenço do Sul) Foto: Prefeitura de São Lourenço do Sul

A prefeitura do município de São Lourenço do Sul, na Zona Sul do Estado, decretou estado de calamidade pública neste sábado (23) em razão das fortes chuvas que caem sobre a região. A cidade foi a mais afetada com as tempestades que acometem o Rio Grande do Sul desde a noite da última quinta-feira (21).

São Lourenço registrou quase 200 milímetros (mm) de chuva no período. A média histórica de chuva da região, considerando dados de Pelotas, é de 117 mm em agosto. Ou seja, em apenas um dia e meio choveu o equivalente a 50 dias na região. No acumulado das últimas 24h, São Lourenço registrou 121 milímetros de chuva. Conforme relatório da Defesa Civil, 500 pessoas estão desalojadas e outras 23 estão desabrigadas.

– Desalojado é quem precisou abandonar a habitação de forma temporária ou definitiva em razão de evacuação preventiva, de destruição ou avaria grave por conta de acidente ou desastre. A diferença é que, nesse caso, a pessoa não necessariamente necessita de abrigo, ficando hospedado na casa de amigos, conhecidos ou familiares.

– Já o desabrigado é quem foi obrigado a abandonar a sua habitação de forma temporária ou definitiva, devido a uma evacuação preventiva, que teve uma destruição ou avaria grave decorrente de um acidente ou de um desastre. E essa pessoa então necessita de abrigo.

Cidadãos foram encaminhados ao abrigo emergencial aberto nesta madrugada na Comunidade Nossa Senhora de Fátima.

O prefeito Zelmute Marten destacou a gravidade da situação. “A água vem da zona rural, que é mais alta, e demora cerca de oito horas para chegar ao centro. Isso fez com que o arroio transbordasse durante a madrugada”, explicou. Segundo ele, o bairro Lomba é o mais afetado até o momento pela enchente em São Lourenço do Sul.

Ao todo, 34 municípios reportaram danos para a Defesa Civil. Veja a lista abaixo:

1. Alegrete: informou danos no telhado da Escola Municipal Princesa Isabel e árvores caídas na via

(22/8-20h12);

2. Bagé: informou alagamentos pontuais em ruas da cidade e queda de árvores (22/8-1544);

3. Barros Cassal: danos em telhados de residências (22/8-8h56);

4. Caçapava do Sul: informou alagamentos pontuais em ruas da cidade (22/8 – 15h48);

5. Cacequi: informou duas residências destelhadas (23/8-11h19);

6. Cachoeira do Sul: informou bloqueio total da BR 153 (23/8-13h09);

7. Cachoeirinha: informou queda de árvore entre o passeio público e pista de rolagem (23/8-11h40);

8. Camaquã: informou o rompimento mecânico da ERS 350, pela prefeitura de Camaquã, para

escoamento d’água (23/8-11h54);

9. Canoas: informou casas com danos nos telhados e queda de árvores (23/8-11h15);

10. Canudos do Vale: informou elevação do nível do Arroio Forquetinha, comunidade afetada tem

passagens por passadouros (23/8-12h42);

11. Chuvisca: informou a interrupção de estradas, quedas de pontes, bueiros e passagens.

Alagamentos em diversas localidades (23/8-16h38);

12. Cristal: informou alagamentos de estradas, bueiros no interior e na zona urbana, além de uma

residência alagada (23/8-16h06);

13. Dom Feliciano: informou danos em pontes e bueiros, rios transbordaram e alagaram estradas.

Foram reportadas 4 pessoas desabrigadas (23/8-16h49).

14. Encruzilhada do Sul: informou queda de vegetal na BR 471, e destelhamento parcial de residência

(23/8-11h56). Alagamentos de ruas e casas por causa que uma sanga que transbordou. Defesa Civil no local

(23/8-5h40). Danos em telhados (22/8-17:44);

15. Estância Velha: informou 27 telhados de residências danificados total ou parcialmente (23/8-

11h44);

16. Faxinal do Soturno: informou movimento de massa na estrada Linha Formosa (23/8-12h10);

17. Horizontina: informou o destelhamento de uma residência (23/8-15h56);

18. Jaguari: informou destelhamento de residência (23/8-11h33);

19. Lindolfo Collor: informo que aproximadamente 30 residências foram danificadas pelo granizo

(23/8-12h12);

20. Pinheiro Machado: informou estradas do interior interrompidas e ponte do Passo da Areia

submersa (22/8-17h54);

21. Portão: informou diversas residências com danos no telhado (22/8-14:53);

22. Porto Lucena: reportou queda de granizo, danificando o telhado de duas residências (21/8-21h30);

23. Rio Pardo: informou danos em residência (22/8-18h03);

24. Santa Cruz do Sul: informou queda de vegetal (23/8-13h06);

25. São Gabriel: informou queda parcial de muro e vários pontos de alagamento na cidade (22/8-

21h26);

26. São José do Hortêncio: informou danos em telhado de residência (22/8-21h31);

27. São Lourenço do Sul: reportou alagamentos e inundações graduais em diversas áreas urbanas e

rurais, danificando residências, estradas e instalações públicas – o Arroio São Lourenço saiu do seu leito normal.

Foram informados 23 desabrigados e 500 desalojados (23/8-16h36);

28. Sapucaia do Sul: informou queda de árvore em veículo estacionado (22/8-14h56);

29. Sinimbu: informou atraso em transporte escolar, sem suspensão de aula (22/8-14h57);

30. Tunas: danos em estrada vicinais (22/8-16:15);

31. Turuçu: informou alagamentos de ruas nas proximidades ao Arroio Turuçu (23/8-12h16);

32. Venâncio Aires: informou queda de vegetal, obstruindo via pública (23/8-11h28);

33. Vera Cruz: informou danos em telhado de residência (23/8-12h46) queda de uma árvore na rodovia

ERS 409 (22/8-16h40);

34. Vila Nova do Sul: devido às chuvas intensas o nível do Arroio Vossoroca subiu e o DNIT interditou a

ponte na BR 290 (22/8-13h11).

